Écoutez le nouveau single de Slipknot ‘The Chapeltown Rag’ dès maintenant

NŒUD COULANT vient de sortir un nouveau single, « Le chiffon de Chapeltown ». Le morceau, qui peut être diffusé ci-dessous, a été produit par Joe Baressi, qui a déjà travaillé avec AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.

NŒUD COULANT leader Corey Taylor a décrit la chanson à Knotfest.com comme « un punisseur », affirmant qu’elle documente ce qui se passe lorsque les distorsions des médias de masse circulent dans les chambres d’écho des médias sociaux.

« C’est classique NŒUD COULANT, » mentionné Corey sur la piste, qui s’inspire d’un Netflix documentaire qu’il a regardé sur la Éventreur du Yorkshire tueur en série qui a assassiné plusieurs femmes dans la banlieue de West Yorkshire, au Royaume-Uni, à Chapeltown à la fin des années 1970. « Et c’est frénétique. Mais lyriquement, cela vient d’un point de parler des diverses manipulations qui peuvent se produire lorsque les médias sociaux rencontrent les médias eux-mêmes. Et les différentes façons dont ces manipulations peuvent essayer de nous tirer dans des directions différentes, dans le fait que nous nous en devenons tous accros, ce qui est très, très dangereux. »

Selon Knotfest.com écrivain Dan Franklin, « Le chiffon de Chapeltown » le chœur voit Corey expérimenter des approches vocales qu’il n’avait jamais adoptées auparavant.

« Je ne savais même pas si cette partie allait être le refrain, pour être honnête », Corey mentionné. « Mais j’adore la façon dont la progression d’accords lui a prêté cette ambiance étrange, chromatique et mineure, ce que je n’avais jamais vraiment fait auparavant. J’ai joué avec sur ‘Vermillon’ il y a des années, mais je ne lui avais jamais vraiment donné un peu plus d’agressivité. L’harmonie que j’ai créée pour ça était tellement bizarre aussi que ça lui donne juste cette légère ambiance dissonante, mais c’est aussi très, très mélodique et hummable. Écrire et vous retirer d’essayer de le garder dans une sorte de structure vous permet juste d’arracher la croûte et de laisser la blessure être ce qu’elle est. Alors évidemment, la grosse panne à la fin, où ça déraille juste, est si lourde, mec. »

NŒUD COULANTle dernier album de, « Nous ne sommes pas votre genre », est sorti en août 2019, et Taylor a récemment confirmé qu’une nouvelle musique arriverait bientôt. Parler à SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » fin septembre, Taylor a déclaré à propos du prochain LP du groupe : « C’est à peu près terminé. Je dirais que c’est probablement fait à environ 80 %. [and] J’ai encore quelques chansons à chanter. Cependant, je dirai ceci : ne soyez pas surpris si, dans le mois qui vient, vous entendez quelque chose de nouveau. »

Taylor a également donné un indice sur ce à quoi pourrait ressembler le premier single de l’album, affirmant qu’il a « un » matraque-tout-le-monde-et-rappelons-leur-pourquoi-nous-sommes-toujours-NŒUD COULANT‘ genre d’ambiance. »

« Nous ne sommes pas votre genre » a vendu 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du palmarès Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

NŒUD COULANT est actuellement en tête d’affiche du « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de sa ville natale à Des Moines le 25 septembre et se terminera à Knotfest Los Angeles le 5 novembre au Banc Of California Stadium.