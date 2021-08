Écoutez le nouveau single d’Employed To Serve, Mark Of The Grave

Employé pour servir ont sorti “Mark Of The Grave”, le deuxième single de leur prochain album, Conquering. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

“”Mark Of The Grave” parle de personnes qui préfèrent rabaisser les autres, au lieu de vivre leur propre vie”, a déclaré la chanteuse d’Employed To Serve, Justine Jones. « Lors de l’écriture de cette chanson, nous voulions nous essayer à écrire un hymne métal positif pour que les gens explosent quand ils ont une journée de merde. J’espère que vous l’apprécierez tous autant que nous nous sommes amusés à l’enregistrer et à l’écrire ! Restez gentil !”

Conquering, dont la sortie est prévue le 17 septembre 2021, sera le deuxième album d’Employed To Serve sur le label Spinefarm.

S’inspirant de la musique de leur jeunesse et d’une nouvelle perspective sur la façon de nourrir les aspects positifs de l’humanité et de la croissance individuelle, Conquering est une célébration et une reconnaissance du triomphe face à un monde qui peut être implacablement conflictuel.

ETS a commencé à enregistrer l’album dans «l’hiver impitoyable» de 2020; produit et mixé par Lewis Johns au Ranch, Southampton, masterisé par Grant Berry chez Fader Mastering, Employed To Serve a pris le temps que leur a lancé un monde arrêté pour écrire leur matériel le plus viscéral à ce jour.

Employé pour servir est récemment apparu sur la scène principale du Download Festival à Donington Park. L’événement a marqué un moment dans l’histoire, en voyant le retour de la musique en direct dans le cadre d’un programme pilote soutenu par le gouvernement. The Guardian a noté Employed To Serve comme un moment fort du festival, commentant : “Employed to Serve exsude du venin” tandis que Metal Hammer a qualifié leur set d'”implacable” et de “boursouflant”; Kerrang ! étaient tout aussi enthousiastes, ajoutant: “Les riffs de marteau de Sammy Urwin réveillent le headbanger intérieur de Download, tandis que les cris barbelés de Justine Jones exhortent les personnes rassemblées à jeter toute notion de distanciation sociale à la poubelle.”

Après cette apparition, Employed To Serve a été rapidement annoncé comme soutien à Gojira lors de leur vaste tournée au Royaume-Uni et en Europe.

Dates de la tournée au Royaume-Uni et à l’Euro 2022 en soutien à Gojira :

Pré-commande Conquérant.