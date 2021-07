Écoutez le nouveau single estival de HAIM, Maux de ventre à la cerise

Après avoir teasé son arrivée imminente en début de semaine, Haim a partagé un nouveau single aéré intitulé “Cherry Flavored Stomach Ache”, atterrissant aujourd’hui dans le cadre de la bande originale du film Netflix The Last Letter Of Your Love. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

La chanson a été produite par Dave Fridmann et Ariel Rechtshaid – ce dernier ayant également coproduit l’album 2020 de Haim, Women in Music Pt. III, aux côtés de Rostam Batmanglij, ancien membre du Vampire Weekend.

« Cherry Flavored Stomach Ache » est une mélodie pop optimiste et effervescente qui se distingue par des cordes chatoyantes et une ligne d’harmonica anguleuse.

Comme le groupe l’a révélé dans un tweet, le morceau a été réalisé « dans les profondeurs de [quarantine]», ce qui, selon eux, en a fait « le plus gros cadeau ».

“Cherry Flavored Stomach Ache” apparaîtra dans le film The Last Letter Of Your Love, qui sortira sur Netflix vendredi prochain (23 juillet) avec une diffusion limitée dans les cinémas britanniques qui devrait débuter le 6 août.

Le morceau est le premier morceau de Haim depuis la sortie de Femmes dans la musique Pt. III Juin dernier. L’album a donné naissance à une série de singles, dont « Summer Girl », « Now I’m In It », « Hallelujah », « The Steps », « I Know Alone », « Don’t Wanna », « Gasoline » et « L’homme du magazine’.

Dans une critique d’album cinq étoiles, le NME a déclaré : « En rompant avec ce que le monde pourrait attendre d’eux et en se laissant faire tout ce qu’ils veulent, ils ont produit un disque expérimental, apaisant et vulnérable ; c’est une chose d’une grande beauté.

Femmes dans la musique Pt. III a été suivi à la fois d’un EP de remix intitulé “The Summer Girl Remixes Volume 1” et d’une réédition étendue avec Taylor Swift, Thundercat et plus encore.

Haim a également livré une performance acoustique en direct surnommée « An Evening With Haim » et un single autonome intitulé « Christmas Wrapping 2020 (All I Want For Christmas Is A Vaccine) ». Ils ont également contribué à la bande originale de The Croods: New Age, le morceau inspiré du métal “Feel The Thunder”, et sont sur le point de composer la musique originale du prochain film d’animation de Netflix, The Witch Boy.

Haim est sur le point de se lancer dans une Tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni le mois prochain, jouant à Glasgow, Nottingham, Cardiff, Manchester et Londres.

Écoutez le meilleur de Haim sur Apple Music et Spotify.