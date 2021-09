Écoutez le nouveau single hypnotique de Sam Fender, Get You Down

Sam Fender a partagé un nouveau single envoûtant et le troisième morceau à sortir de son prochain deuxième album, Dix-sept en cours. “Get You Down” est maintenant disponible avant la sortie de l’album le 8 octobre. Vous pouvez consulter le nouveau morceau ci-dessous.

Après le retour époustouflant du jeune auteur-compositeur-interprète des South Shields avec un premier single époustouflant, “Seventeen Going Under”, “Get You Down” se lance comme une fusée dans le cœur, alors que Fender se retourne contre lui-même pour le matériel source. C’est un avant-goût hypnotique et palpitant de l’un des disques les plus attendus de l’année.

Sam Fender dit à propos de son nouvel album : « Tout le disque parle de grandir et des problèmes d’estime de soi que vous portez dans votre vie d’adulte, cette chanson en particulier parle de la façon dont l’insécurité a affecté mes relations. Certainement l’un des plus personnels.

Alors que Seventeen Going Under est un disque plus intensément personnel que Hypersonic Missiles, il n’a rien perdu du sens aigu de l’observation de Fender. C’est un record courageux. Un record de défi. Un record festif et inspirant aussi. Comme seuls les grands auteurs-compositeurs peuvent le faire, Sam transforme sa propre expérience en un art qui parle et résonne avec nous tous. Ce sont des chansons époustouflantes qui partent directement du cœur.

De retour sur scène, Sam Fender s’est déjà produit devant des dizaines de milliers de fans avec des sets euphoriques et époustouflants au Festivals de lecture et de Leeds et les administrateurs. Les apparitions au festival (TRNSMT, île de Wight et une tête d’affiche à This Is Tomorrow à Newcastle sont encore à venir) se déroulent à travers une tournée à guichets fermés qui trouve Sam jouant à la Brixton Academy, deux nuits à Glasgow et Manchester respectivement et deux nuits à Palais Alexandra. La tournée retrouve également Sam de retour à Newcastle pour faire la tête d’affiche de l’Arena en novembre.

Précommandez Seventeen Going Under.