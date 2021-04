Écoutez le nouveau single puissant de Rosanne Cash, «  The Killing Fields  »

Rosanne Cash tient compte de l’histoire déchirante du racisme en Amérique dans son nouveau single puissant, «Les champs de la mort.» La chanson poignante se concentre particulièrement sur l’acte horrible de lynchage du Sud.

«Quelques années de mon propre compte personnel avec des questions douloureuses de race, de racisme, de privilège, de réconciliation et de responsabilité individuelle ont conduit au moment de l’été 2020, où finalement personne ne pouvait détourner les yeux de la vérité du privilège blanc en L’Amérique, et les dommages et le chagrin causés par le racisme systémique. J’ai écrit «The Killing Fields» cet été-là », a expliqué l’artiste né à Nashville dans un communiqué.

Cash chante: «Il y avait du coton sur les champs de la mort / il souffle à travers les années / me colle comme une brûlure / me remplit les yeux et les oreilles / tout ce qui m’est venu / ce n’est pas tout ce que je suis / une fille qui s’est installée loin trop bas / sur la religion et cet homme.

Le 9 avril, Cash sort «The Killing Fields» en édition limitée de 7 pouces; le coupler avec « Rampez dans la terre promise. » Cette dernière chanson – une ode à la résilience de l’esprit humain – a été publiée l’automne dernier à la veille de l’élection présidentielle américaine. Tous les profits de la sortie du vinyle bénéficieront à la Mouvement commémoratif pour la paix et la justice de l’Arkansas, un mémorial éducatif en ligne pour commémorer les victimes de lynchages dans l’État de l’Arkansas en collaboration avec Equal Justice Initiative et Coming To The Table. Cash proposera également des copies signées du 7 pouces exclusivement via sa boutique en ligne.

Dans un essai sur son site Web l’automne dernier, l’artiste basée à New York a écrit sur sa réponse aux événements de 2020: «La pandémie et les manifestations ont été une tempête parfaite d’isolement, d’inspiration, d’indignation, de désir, de peur et d’espoir … Mais étrangement, il y avait aussi un sentiment de transformation juste autour de la courbe, un sentiment d’unité et de communauté, et le potentiel de transcendance.

Elle a poursuivi: «Nous sommes confrontés au racisme systémique en Amérique, d’une manière plus consciente, et nous devons décider ce que nous ferons de l’épiphanie en retard. Le voile se lève. Espérons que nous faisons les premiers pas vers la réparation et la réconciliation. Cela nécessite de faire face à des parties très sombres de notre histoire commune et de nos poches individuelles de préjugés et de privilèges. »

Cash a ajouté: « L’ampleur du moment nécessite du temps et un océan de réflexion. »

«Crawl Into the Promised Land» / «The Killing Field» est disponible en vinyle le 9 avril et peut être précommandé ici.