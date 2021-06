Écoutez le nouveau single très attendu et bien-être de Diana Ross « Merci »

Diana Ross a partagé “Thank You”, la chanson principale et la chanson titre d’elle premier album studio très attendu depuis le set de reprises de 2006 I Love You. Le nouveau long métrage sera son premier set basé sur du nouveau matériel depuis Every Day Is A New Day en 1999. La chanson a fait sa première mondiale ce matin (17) sur BBC Radio 2.

Le nouveau morceau est une célébration chaleureuse du son classique de Diana Ross, avec des échos d’écriture de chansons vintage de Motown. Son refrain singalong fera à coup sûr de la chanson un nouveau favori en direct lorsque l’artiste légendaire reviendra en tournée en 2022. L’album suivra cet automne, avec une sortie au Royaume-Uni via Decca Records/UMG. Mme Ross se rendra au Royaume-Uni en juin 2022 lors de la tournée de remerciements, décrite comme « A Diamond Diana Music Celebration ». Cela remplace la tournée Top Of The World UK qui devait initialement avoir lieu ce mois-ci.

“Cette collection de chansons est mon cadeau pour vous avec appréciation et amour”, a déclaré Mme Ross. “Je suis éternellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’enregistrer cette musique glorieuse à ce moment-là.”

Thank You a été enregistré dans le home studio de la superstar et promet “un message musical puissant et inclusif d’amour et de convivialité”. Mme Ross a co-écrit et collaboré sur les 13 chansons avec des auteurs-compositeurs et producteurs primés tels que Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Mark ‘Spike’ Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White et Nathanial Ledgewick.

« Je dédie ce recueil de chansons d’amour à vous tous, les auditeurs », conclut Mme Ross. « Quand vous entendez ma voix, vous entendez mon cœur. Que l’amour ouvre la voie.

Précommandez le Merci album.

La tracklist complète de remerciements est :

Merci

Si le monde venait de danser

Tout est bien

Dans ton coeur

Au cas où

Les réponses aiment toujours

Faisons le

Je crois toujours

Compte sur moi

Demain

Bel amour

Temps d’appel

Venir ensemble

