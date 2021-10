Écoutez le nouvel album live de Dinosaur Jr. Emptiness at the Sinclair

Jouer pour un livestream, c’est comme pousser un rocher sur une colline en essayant de recréer l’ambiance d’un vrai spectacle. L’isolement de l’année dernière m’avait rendu nerveux à l’idée de jouer à nouveau, en particulier dans le contexte de Dinosaur Jr. où je compte généralement sur l’énergie de notre foule. Jouer devant un public invisible et une pièce en temps réel peu peuplée de personnes faisant leur travail (lumières allumées, son et regarder les écrans) était quelque chose de différent et, encore une fois, étrange.

Malgré tous mes doutes sur le verrouillage une fois que nous avons commencé à jouer, les choses ont cliqué. Mon esprit ne m’a pas détourné et cela a rapidement commencé à ressembler à un vrai spectacle. Ayant eu quelques concerts décents sur la scène Sinclair auparavant, cela a commencé à sembler familier et, à défaut d’un meilleur mot, amical. Ce sera beaucoup plus un soulagement de reprendre la tournée mais, ce spectacle de Sinclair était un bon pansement, pour ainsi dire.