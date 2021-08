Écoutez le nouvel enregistrement studio de Guns N’ Roses, ABSUЯD

Guns N’ Roses ont sorti un nouvel enregistrement en studio, “ABSUЯD”. La sortie survient quelques jours après qu’ils aient interprété la chanson – à l’origine un extrait de Chinese Democracy appelé “Silkworms” – lors de leur spectacle au Fenway Park de Boston, la deuxième date de leur “We’re F’N Back!” tour. Le groupe a également joué “ABSUЯD” au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, hier soir. Vous pouvez consulter la chanson ci-dessous.

« Silkworms » a été initialement écrit pendant les sessions pour Chinese Democracy par les claviéristes Chris Pitman et Dizzy Reed. La chanson a été interprétée pour la première fois par le groupe il y a deux décennies lors d’un spectacle du Nouvel An au Hard Rock Hotel de Las Vegas, et reprise quelques semaines plus tard au festival Rock In Rio.

Il a également été enregistré en tant que démo précédemment par le groupe, le wiki des fans de Guns N’ Roses répertoriant plusieurs versions, dont la « 2006 Bumblefoot Version », la « 2000 Demo Version », la « 2010 Evader’s Version » et la « 2013 Catcher In The Version seigle.

La dernière version est produite par Axl Rose, tandis que les autres crédits incluent Caram Costanzo (producteur, personnel du studio, mixeur) – qui a travaillé avec le groupe sur Chinese Democracy – Brain (interprète associé, batterie), tandis que le compositeur/parolier est répertorié comme Guns N’Roses.

Le “ABSUЯD” ravivé supprime de nombreux éléments industriels qui figuraient dans l’original, avec un riff Slash barattage et une voix furieuse d’Axl Rose suggérant que les Guns N’ Roses de 2021 ont probablement plus en commun avec le line-up original que celui qui a produit la démocratie chinoise.

Guns N’ Roses a lancé sa tournée d’été 2021 le 31 juillet au Hersheypark Stadium à Hershey, en Pennsylvanie. Surnommé “We’re F’N Back!”, ce trek fait suite à la course “Not In This Lifetime” qui a débuté en avril 2016 et est devenue la tournée n°3 la plus rentable de l’histoire du Billboard Boxscore.

Comme ce fut le cas avec ‘Not In This Lifetime’, la tournée actuelle de Guns N’ Roses présente les membres classiques Slash (guitare), Duff McKagan (basse) et Rose soutenus par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, le claviériste Dizzy Reed et deuxième claviériste Melissa Reese.

La production en tournée massive fera des arrêts à Detroit, Los Angeles, Dallas, Chicago et plus encore avant de se terminer par deux spectacles à Hollywood, en Floride, au Hard Rock Live Arena les 2 et 3 octobre 2021.

