Écoutez: le plan NBN 250 de Mate est l’une des meilleures offres à 99 $ AU par mois

Presque tous les fournisseurs d’accès Internet offrent une remise initiale de six mois lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à l’un de leurs plans NBN, le tout dans le but de vous faire quitter le navire et de passer à leur service.

Vous pouvez économiser une quantité décente de dosh en faisant cela, mais étant donné que la plupart d’entre nous restent avec un fournisseur pendant plus de six mois, ce n’est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix à long terme.

Mate NBN a adopté une approche différente, et son plan NBN 250 en particulier est assez convaincant. Vous paierez un montant forfaitaire de 99 AU $ par mois pour le plan NBN 250 de Mate, et bien qu’il n’y ait pas de remise initiale ici, ce prix en cours est le moins cher que nous ayons rencontré pour n’importe quel plan 250 Mbps.

Vous constaterez que le plan NBN 250 de Mate répertorie une vitesse de soirée typique de 208 Mbps, mais comme certains membres de l’équipe TechRadar sont eux-mêmes sur ce plan, nous pouvons signaler des vitesses atteignant 265 Mbps pendant les heures de pointe du soir.

Si vous souhaitez également changer de fournisseur de téléphonie mobile, nous pensons que cet accord peut vous offrir une valeur encore meilleure. Mate propose des forfaits mobiles sur le réseau Telstra 4G, et si vous souhaitez regrouper dans un forfait téléphonique, vous bénéficierez d’une remise mensuelle permanente de 10 $ AU sur votre NBN.

Les forfaits mobiles commencent à 10 Go par mois pour 20 AU $ et vont jusqu’à 70 Go par mois pour 50 AU $. Nous dirions que le forfait de 20 Go pour 25 $ AU par mois offre le meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des gens, et dans l’ensemble, vous paieriez 114 $ AU par mois pour NBN 250 et mobile combinés.

Cependant, vous ne pouvez pas accéder au réseau 5G de Telstra avec Mate Mobile, c’est donc quelque chose à considérer si vous avez un combiné compatible 5G et que vous cherchez à obtenir ces vitesses de données mobiles ultra-rapides.

Si vous recherchez un plan NBN avec une remise initiale de six mois, nous avons un aperçu des meilleures offres haut débit en cours en ce moment. Nous avons mis en évidence les plans NBN 250 de Tangerine comme l’un de nos meilleurs choix, car il ne coûte que 94,90 $ AU par mois pour les six premiers mois, avant d’augmenter à 109,90 $ AU par la suite.

Ne vous contentez pas de le dire – Mate et Tangerine ont tous deux remporté plusieurs prix aux Mozo Experts Choice NBN Awards 2021 (un site frère de TechRadar Australia).