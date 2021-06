Écoutez le remix de Biffy Clyro du Personal Shopper de Steven Wilson

Le trio de rock écossais Biffy Clyro a remixé “Personal Shopper” de Steven Wilson et vous pouvez le découvrir ci-dessous.

Au lieu de l’électro-prog hypnotique de l’original, la nouvelle version de la chanson du groupe place les guitares rock au premier plan.

“Personal Shopper” a déjà été choisi par de nombreux artistes comme morceau de The Future Bites qu’ils voulaient remixer et c’était fantastique d’entendre toutes les différentes interprétations », a déclaré Wilson. “Maintenant, Biffy Clyro est venu avec peut-être la réinvention la plus radicale de la chanson en prenant la piste principalement électronique et en la réimaginant comme un énorme hymne à la guitare, ce qui m’a époustouflé. Peut-être un pour ceux qui ont manqué d’entendre les guitares dans ma musique récente !

“Personal Shopper” était le premier morceau sorti de The Future Bites, en mars 2020, avant que la sortie de l’album ne soit retardée par la pandémie qui a suivi. Wilson a invité les fans à remixer le morceau, et un mix de Nil Rodgers a également été libéré.

Le mois dernier, Wilson a diffusé une toute nouvelle chanson “Anyone But Me”. Le morceau a été enregistré pendant les sessions de l’album du Top 5 de Wilson, The Future Bites, mais n’a pas fait la coupe finale de l’album. Une démo de “Anyone But Me” était en fait incluse sur la cassette – désolé, support obsolète – dans le coffret de luxe en édition limitée de The Future Bites, mais le mois dernier marquait la première fois que la coupe studio complète était disponible.

« Cette chanson a été une victime de COVID-19 », explique Wilson. “C’était à l’origine la chanson de clôture de The Future Bites, l’album a même été masterisé et coupé avec, mais le retard dans la sortie de l’album m’a donné l’occasion de réévaluer et j’ai décidé de le remplacer par le plus décontracté et atmosphérique « Count Of Unase ».

« J’aime toujours cette chanson. Lyriquement, il s’agit de la façon dont il est désormais possible de présenter au monde une version de vous-même via les médias sociaux qui peut n’avoir aucun rapport avec la réalité – des photos de vous-même dans des endroits où vous n’êtes jamais allé, sortir avec des amis que vous n’avez jamais rencontrés. Il devient plus important de créer l’illusion d’une vie désirable sur les réseaux sociaux que de la vivre réellement.

