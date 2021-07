Écoutez le remix des autochtones locaux de Bed Head de l’orchestre de Manchester

Dans la foulée de l’annonce d’une tournée nord-américaine massive pour soutenir leur album le plus acclamé à ce jour, Manchester Orchestra a partagé le remix de Local Natives de leur Top 2 AAA et Top 20 Alternative radio hit « Bed Head », qui a été salué comme « un ajustement épique pour les salles à guichets fermés » par Consequence.

« Tête de lit (Remix des autochtones locaux) »—sorti aujourd’hui via Loma Vista Recordings-transforme le rocker urgent en un air adouci et dansant avec des synthés, des clés et une altération aérée de la voix du chanteur Andy Hull. “Bed Head” est le premier single de The Million Masks of God, sorti le 30 avril à la gloire de Stereogum, NPR Music, Uproxx, SPIN et bien d’autres. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le Manchester Orchestra donnera vie au Million de masques de Dieu avec une tournée nord-américaine triomphale qui s’étendra sur octobre/novembre 2021 et février/mars 2022, et comprendra des spectacles au Hammerstein Ballroom de New York le 21 octobre 2021 et au Hollywood Palladium de Los Angeles le 26 février 2022

Manchester Orchestra – Hull, Robert McDowell, Tim Very et Andy Prince – a récemment sorti la nouvelle chanson lourde et lente “Never Ending”, leur contribution à la Dark Nights : Bande originale de Death Metal, produit exécutif par Tyler Bates (“Guardians of the Galaxy”, “Watchmen”, “John Wick”) et disponible en version numérique maintenant.

Il a suivi le magnifique “Bed Head (Acoustic)”, une version épurée du single principal; le groupe a également interprété une interprétation époustouflante de “Bed Head” pour la série The Late Show with Stephen Colbert #PlayAtHome. Découvrez les apparitions du groupe dans WNYC New Sounds, le spécial 12e anniversaire de Comedy Bang Bang, le podcast Kesha And The Creepies et My Caffeine Withdrawal d’Emily Kinney.

Produit par le duo d’auteurs-compositeurs du Manchester Orchestra composé de Hull et McDowell, Catherine Marks (PJ Harvey, The Killers) et Ethan Gruska (Phoebe Bridgers), The Million Masks Of God présente une échelle encore plus grande de l’approche épique et recentrée de l’enregistrement. faisant que le groupe s’est forgé ces dernières années. Dans leur sixième album, le groupe s’efforce sans relâche de créer une œuvre qui dépasse la portée et les limites de chaque sortie précédente dans le but de créer leur réalisation la plus imposante à ce jour, tout en faisant le tri dans les conséquences d’une perte dévastatrice.

Achetez ou diffusez Le million de masques de Dieu.