Écoutez le remix Starstruck des années et des années avec Kylie Minogue

Years & Years a sorti aujourd’hui un tout nouveau remix de son hit «Starstruck» mettant en vedette le seul et unique Kylie Minogue. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La princesse et le nouveau prince de la pop enfin réunis – Olly Alexander a rejoint Kylie Minogue sur scène au Royal Albert Hall pour faire un duo sur “Better The Devil You Know” pour les spectacles de Noël 2016 de Kylie – cette nouvelle version de “Starstruck” (dit Olly ), «Est littéralement un rêve devenu réalité. Kylie Minogue est une icône qui m’a inspiré depuis que j’ai commencé à faire de la musique, donc ça fait sensation dans ce monde. J’ai demandé si Kylie serait intéressée à faire quelque chose sur la chanson et je suis tellement reconnaissante qu’elle a dit oui !!! Depuis, je suis sur le nuage neuf et elle a vraiment beaucoup apporté à la chanson, sa voix est divine et sa présence est tout simplement magique. J’espère vraiment que les gens apprécieront ce moment de fantaisie cosmique, je suis aux anges et les étoiles et les planètes que cela s’est produit!

Cela fait suite à l’incroyable performance de Years & Years à les BRIT Awards 2021 de «C’est un péché». Duo avec Elton John sur une toute nouvelle version du classique des Pet Shop Boys (reproduit par le groupe aux côtés de Stuart Price), la performance spectaculaire a été conçue aux côtés d’Olly et d’Es Devlin dans un esprit de libération et de joie queer. La production présentait un design personnalisé du designer queer Harris Reed, un style de Nick Royal, et également des interprètes de certaines des plus grandes légendes de la vie nocturne de la communauté comme Lavinia et la princesse Julia, aux côtés de la compagnie de danse Theo Adams et plus encore.

2021 a vu le statut de superstar d’Olly Alexander atteindre de nouveaux sommets. Il a commencé l’année avec un rôle de premier plan dans Le drame record de Channel 4 / HBO «C’est un péché», qui a ramené la lutte contre le VIH / sida dans la conversation publique comme jamais auparavant. «Starstruck» a suivi rapidement sur ses talons, un classique instantané des années et des années et la première nouvelle musique d’Olly depuis le deuxième album très apprécié de 2018, Palo Santo.

En cours de route, le chanteur, acteur et avant-garde culturelle multi-platine a remporté 5 nominations aux Brit Awards, a vendu de nombreuses tournées mondiales et a joué des spectacles triomphants de retour à la maison à l’O2 de Lon-don et à la Wembley Arena. À un niveau plus profond, Olly est également devenu une voix intrépide et unique dans une génération sur des discussions importantes autour de la santé mentale et des problèmes affectant la communauté LGBTQ +: de son discours provocant à Glastonbury 2016 à la suite des événements d’Orlando à son Documentaire de la BBC “ Olly Alexander: Growing Up Gay ”, jusqu’à une célébration spectaculaire de l’histoire queer aux Brit Awards 2021.

Actuellement en train de travailler dur sur plus de musique pour suivre «Starstruck», Years & Years repousse les limites en remettant en question les notions d’identité et de sexualité d’une manière qui est nouvelle pour la musique pop – et totalement celle d’Olly Alexander.

Kylie Minogue a récemment réalisé son huitième album numéro 1 avec DISCO, sorti en novembre dernier via BMG. Avec la sortie de DISCO, Kylie a établi de nouveaux records dans le classement officiel – devenant la première artiste féminine à avoir obtenu le numéro 1 du classement des albums officiels du Royaume-Uni en cinq décennies consécutives – dans les années 80, 90, 00, 10 et 20. .