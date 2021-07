Écoutez le tout nouveau morceau d’Inhaler, totalement, maintenant disponible

Le quatuor dublinois Inhaler a partagé son nouveau morceau « Totally » maintenant disponible sur Interscope Records. La chanson a été créée parallèlement à une interview de Zane Lowe sur Apple Music et vous pouvez la consulter ci-dessous.

“Totally” est la dernière chanson à partager du premier album d’Inhaler, It Won’t Always Be Like This, dont la sortie est prévue le 9 juillet.

Le chanteur et guitariste Eli Hewson, le bassiste Robert Keating, le guitariste Josh Jenkinson et le batteur Ryan McMahon ont enregistré un disque qui capture leur évolution de débutants passionnants à compositeurs raffinés. Il comprend une gamme éblouissante de textures sonores, où d’énormes refrains accrocheurs se fondent parfaitement avec une instrumentation complexe et dynamique.

Un retard imposé par COVID a encouragé le quatuor à trouver de nouveaux niveaux en tant que groupe, ouvrant à la fois leur son et leurs thèmes lyriques. Des chansons sur la rencontre avec des filles se sont transformées en réflexions sur la société et sur la façon de traverser les périodes difficiles. «Nous avons commencé à écrire cela lorsque nous étions adolescents et maintenant nous sommes adultes», explique Keating. “Je voulais que les chansons soient positives”, ajoute Hewson. « Parce que… ce ne sera pas toujours comme ça. »

Enregistré avec le collaborateur et producteur de longue date Antony Genn aux studios Narcissus de Londres, c’est un disque de passage à l’âge adulte sur le fait de se perdre et de se retrouver, en essayant de donner un sens au monde quand le monde n’a pas beaucoup de sens.

Inhaler fera une tournée de 18 dates au Royaume-Uni et en Irlande plus tard cette année avant de se rendre aux États-Unis pour leur tournée nord-américaine de mars 2022. Les dates en septembre, octobre et décembre incluent de toutes nouvelles dates de tournée au Royaume-Uni aux côtés de la tournée reprogrammée du groupe en Irlande.

Inhaler s’est formé alors qu’il était encore à l’école à Dublin, se liant autour d’un amour de Joy Division, The Stone Roses, Kings Of Leon, The Strokes, Interpol, The Cure et plus encore. Une série de singles captivants et leur spectacle en direct enfiévré leur ont valu une base de fans inconditionnelle. Le groupe devait à l’origine commencer à enregistrer It Won’t Always Be Like This en mars 2020, mais leurs plans ont déraillé par le verrouillage. Au lieu de se morfondre, ils ont utilisé cette période pour repenser et réinventer ce que pourrait être leur premier album.

Pré-commandez, ce ne sera pas toujours comme ça.