Écoutez ! Les AirPod de 3e génération d’Apple ne coûtent que 140 $ pour le moment

Les derniers et meilleurs AirPods 3 d’Apple sont disponibles à un prix incroyablement bas de seulement 139,99 $ pour le moment. Amazon ne vous oblige pas non plus à couper des coupons ou à entrer des codes de réduction ici. Passez simplement une commande et attendez que vos nouveaux créateurs de son atterrissent à votre porte.

Les AirPods 3 actualisés sont dotés d’une autonomie de 30 heures et d’un nouveau boîtier de charge MagSafe, offrant des fonctionnalités haut de gamme à un prix très raisonnable. Les deux écouteurs sont résistants à la sueur et à l’eau et la toute nouvelle conception profilée garantit qu’ils restent dans vos oreilles d’une manière que la génération précédente ne pouvait souvent pas gérer.

Amazon ne dit pas quand cet accord prendra fin, alors ne dormez pas sur celui-ci – vous ne savez jamais quand vous pourriez être trop tard !

Économisez gros avec cette superbe offre Apple AirPods 3

Apple AirPod 3 | 39 $ de rabais



Les derniers AirPod d’Apple sont disponibles à un prix qui doit être vu pour être cru. Avec une autonomie de 30 heures et un nouveau boîtier de charge MagSafe, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper à ce prix. Notez que la remise supplémentaire de 29,99 $ sera appliquée à la caisse.

139,99 $ sur Amazon

Apple AirPods 2 avec étui de chargement | 59 $ de rabais



Si vous n’avez pas besoin du dernier modèle d’AirPods ou si vous voulez simplement le point d’entrée le plus abordable de la gamme AirPods, cette offre est faite pour vous. À seulement 99,99 $, c’est un prix d’aubaine que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer.

99,99 $ sur Amazon

Les nouveaux AirPods d’Apple sont une excellente option pour ceux qui ne sont pas fans des AirPods Pro et de leur conception intra-auriculaire, mais ils comportent toujours des éléments comme un égaliseur adaptatif qui ajuste automatiquement la musique à vos oreilles et un capteur de force pour un contrôle facile de la musique et la gestion des appels.

Vous cherchez à économiser encore plus d’argent? Les AirPod de deuxième génération sont également disponibles pour seulement 99,99 $ !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.