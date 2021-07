Écoutez les meilleurs hymnes du football anglais

Pour le grand match à élimination directe de samedi – pour beaucoup d’entre nous, l’un des plus importants de mémoire d’homme – il ne s’agit pas seulement du succès numéro un renaissant de 1996, « Trois Lions (Football’s Coming Home) ». Non, le monde de la musique classique fournit la bande originale de nos moments sportifs et nationaux les plus importants depuis des siècles. Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection classique des meilleurs hymnes du football anglais. Allez Angleterre – vers la victoire ce samedi !

Dieu sauve la reine

Pour commencer, il y a L’hymne. ‘God Save The Queen’, un incontournable d’avant-match pour remuer le sang et attiser l’âme. Publié pour la première fois au milieu du XVIIIe siècle, le compositeur est inconnu ; certains musicologues indiquent ses origines au plain-chant médiéval, d’autres aux compositeurs des années 1600 – et des siècles plus tard, il sert à inspirer la passion d’innombrables foules et équipes, où qu’ils jouent dans le monde.

Demeure avec moi

Aucune finale de la FA Cup ne serait complète sans la représentation traditionnelle de « Abide With Me » – écrit par un vicaire du Devon en 1847, et joué pour la première fois à l’occasion à la demande du roi George V – c’est l’hymne préféré de sa femme, Reine Marie.

Jérusalem

Le “Jerusalem” d’Hubert Parry (sur une mise en musique du poème “Et ces pieds dans les temps anciens” de William Blake) est simplement un classique anglais – souvent considéré comme l’hymne préféré de la nation, il reste adapté à de multiples occasions sportives et est l’un des les meilleurs hymnes du football anglais.

Tu ne marcheras jamais seul

« Vous ne marcherez jamais seul », tiré de la comédie musicale de 1945 Rodgers et Hammerstein, Carousel, est à jamais lié aux clubs de football associatifs du monde entier – et a été adopté pendant la pandémie comme hymne non officiel de soutien au personnel médical et aux premiers intervenants – plus particulièrement, aller au numéro un dans le classement officiel des célibataires britanniques dans une version de Michael Ball et du capitaine Tom Moore en 2020.

Les briseurs de barrage

Au fil des décennies, de la musique de film britannique appropriée et entraînante a été captée sur les terrasses, dans les stands et dans les maisons – pensez à la marche glorieuse d’Eric Coates dans The Dam Busters (1955) et au classique sifflant d’Elmer Bernstein. de La Grande Évasion (1963).

Nessun Dorma

Mais c’est un classique de l’opéra italien qui a émergé au cours des dernières décennies comme le meilleur hymne du football classique qui peut le mieux rassembler la passion, la fierté, l’émotion d’un match et la volonté de gagner. Depuis Italia ’90, ‘Nessun Dorma’ – ‘Nul ne dort… à l’aube, je gagnerai’, est inextricablement lié au beau jeu – qui peut oublier la tragédie des tirs au but, la tristesse des larmes de Gazza, et, bien sûr, la naissance des Trois Ténors. “Nessun Dorma” a été convenablement reconduit comme favori pour l’Euro 2020, après la performance mémorable d’Andrea Bocelli lors du match d’ouverture, et se présente comme le classique parmi les classiques – capable d’affronter n’importe quel hymne pop, rock ou autre et de sortir victorieux. Désolé, Baddiel, Skinner et The Lightning Seeds – c’est le jeu de Pavarotti, Domingo et Carreras.

Allez, l’Angleterre, vers la victoire ce samedi. Laissez la musique vous inspirer, laissez le football rentrer à la maison et laissez les classiques jouer leur rôle !

