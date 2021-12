SEVENDUST vient de sortir une édition numérique augmentée de son dernier album, « Sang & Pierre ». « Sang & Pierre Deluxe » contient cinq nouveaux morceaux, dont trois remix inédits et deux chansons nouvellement enregistrées. Jake Bowen de PÉRIPHÉRIE, Richard Wicander de LE FEU DES DIEUX et Justin deBlieck, anciennement de ICE NEUF TUE, fournir des remixes et le groupe a terminé l’enregistrement « Tout ce que je sais vraiment » et « Ce que vous êtes » – qui peuvent tous deux être diffusés ci-dessous – spécifiquement pour cette version. « Sang & Pierre Deluxe » est diffusé via tous les partenaires numériques via Hausse des records et a été produit par Michael « Elvis » Baskette.

« Sang & Pierre Deluxe » liste des pistes :

01. Mourir pour vivre



02. Amour



03. Sang d’une pierre



04. Envie de continuer



05. Ce que tu es devenu



06. Tue-moi



07. Plus rien à voir ici



08. Désespoir



09. Criminel



dix. Contre le monde



11. Seul



12. Vous souhaiter bonne chance



13. Le jour où j’ai essayé de vivre



14. Mourir pour vivre (Jake Bowen Remix)



15. Tue-moi (Richard Wicander Remix)



16. Ce que tu es devenu (Justin deBlieck Remix)



17. Tout ce que je sais vraiment



18. Ce que vous êtes

SEVENDUST chanteur Cuillère à soupe de Lajon a parlé à Audio Ink Radio du processus d’enregistrement pour « Sang & Pierre »: « J’ai l’impression que nous avons grandi non seulement en tant qu’artistes, mais en tant qu’hommes, personnellement. J’ai l’impression que nous sommes aguerris, si cela a du sens. Peut-être que nous sommes juste comme un vieux vin. Nous avons eu le temps de vraiment nous connaître l’autre. On est frères. C’est facile pour nous quand on est en studio. C’est comme une machine bien huilée, une fois qu’on y rentre. C’est là que la magie opère, c’est quand on se regarde. Cela me rappelle toujours quand nous nous sommes réunis pour la première fois, chaque fois que nous nous réunissons, aussi longtemps que nous sommes ensemble. C’est juste parce qu’il y a une certaine lumière qui s’allume. C’est toujours génial d’avoir ça. «

Cuillère Blanche a aussi parlé de SEVENDUST‘s, en disant: « Vous ne pouvez pas simplement vous appeler un groupe simplement parce que vous avez un groupe de personnes ensemble. Je pense que c’est un groupe. J’ai l’impression que vous devez avoir un groupe quand vous avez traversé un beaucoup de choses ensemble, pas seulement les bons, mais les mauvais moments. Vous avez vu la vie ensemble. Vous avez vu la mort ensemble. Vous vous êtes entraidés. Vous avez fait tout ce genre de choses ces 25 dernières années, et c’est la raison pour laquelle je peux dire que je suis très fier d’être dans SEVENDUST le groupe, non SEVENDUST le groupe. »

Il a poursuivi: « Il y a des groupes là-bas – il y a beaucoup de groupes là-bas – et il y a beaucoup de groupes. Je pense que cela demande du cœur. Je pense que cela demande de la compassion. Je pense que cela demande du respect. Se traiter les uns les autres de la même manière, comme ce que nous essayons de faire dans le monde aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est quelque chose qui nous a maintenus ensemble. Ce n’est pas un gars avec une Ferrari et un autre gars avec une Hyundai, ce sont de belles voitures aussi. Je suis Je dis juste dans l’ordre des choses. Donc, je pense que c’est quelque chose qui nous a aussi gardés ensemble, c’est que pas un seul gars ne va mieux ou ne se sent mieux. Quand nous entrons dans une pièce parfois, on a l’impression que même si nous sommes des hommes plus âgés, J’ai toujours l’impression que nous sommes ces enfants qui étaient dans la salle d’enregistrement, en se demandant comment allons-nous payer le loyer pour le mois ? Quel spectacle allons-nous jouer ? Et c’est un sentiment agréable de se sentir heureux après toutes ces années. »



