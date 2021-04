Écoutez les portes espagnoles de Liz Phair, extrait du prochain album Soberish

Liz Phair a partagé le morceau d’ouverture, “Spanish Doors”, de son prochain album, Soberish et a révélé que l’album devrait sortir le 4 juin. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Phair dit que “Spanish Doors” est “la fracture d’une belle vie, quand tout ce sur quoi vous comptiez est soudainement mis en jeu.”

Sa déclaration continue: «Je me suis inspirée d’un ami qui vivait un divorce, mais les actions dans les paroles sont les miennes. Je raconte que je me cache dans la salle de bain quand tout le monde autour de vous passe un bon moment mais que votre vie vient de s’effondrer. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez qui vous êtes maintenant, des ombres de doute s’insinuant dans vos yeux. Il y a quelques instants à peine, vous étiez une personne pleine de confiance et maintenant vous vous demandez comment vous retrouverez jamais la magie. ”

Phair travaille jusqu’à la sortie de Soberish depuis environ 18 mois. Elle a d’abord taquiné le nouveau long métrage – son premier depuis 2010 et le premier avec le producteur d’Exile In Guyville Brad Wood depuis 1998 – dans une interview avec Stereogum en octobre 2019.

Cette conversation a marqué la sortie du premier single de l’album «Good Side». Soberish était censée baisser l’année dernière, mais la pandémie a repoussé sa sortie, de sorte que les seules nouvelles chansons de Phair en 2020 étaient celles qu’elle a rapidement créées à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Voice de Twitter. Mais en février de cette année, elle a relancé le déploiement Soberish avec «Hey Lou», un hommage à Lou Reed et Laurie Anderson.

Phair a dit: “Hey Lou”: “Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l’amour pour votre couple de célébrités préféré à huis clos?” Hey Lou imagine une journée dans la vie de deux légendes de la musique, dont l’union a été une inspiration pour les groupes de rock et une source de curiosité pour les romantiques purs et durs.

Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des chansons de l’album et précommander Soberish ici.

Soberish:

«Portes espagnoles»

“Le jeu”

«Hey Lou»

«Là-dedans»

“Bon côté”

«Côté Sheridan»

«Ba Ba Ba»

«Soberish»

“Soul Sucker”

«Rue solitaire»

“Dosage”

“Mauvais chat”

«Scène de pluie»