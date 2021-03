Écoutez les sons du Rover Perseverance de la NASA conduisant sur Mars

Vous ne penseriez pas que le son pourrait très bien voyager sur Mars – avec le brin nu de l’atmosphère de la planète, qui ne représente que 1% de l’épaisseur de la nôtre. Pourtant, si vous pouviez vous tenir debout sans combinaison spatiale sur la surface martienne (non conseillé), vous en entendrez beaucoup. Ce fait a déjà été confirmé par le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars le 18 février et, à l’aide d’un microphone attaché à un mât qui tient une caméra, a capté les sons de l’agitation du vent et du tic-tac de son sur- laser de bord pendant que les ingénieurs l’ont testé. (Le laser est utilisé pour vaporiser des morceaux de roche que le rover peut ensuite analyser avec son spectromètre.)

Désormais, la NASA a utilisé un deuxième microphone pour enregistrer un son beaucoup plus évocateur: la rotation des roues et le craquement du gravier alors que Perseverance roulait ses 27 premiers mètres à la surface de la planète rouge. Le rover se déplace lentement – si lentement que le petit voyage a duré 16 minutes, ce qui en fait une écoute fascinante, mais certes laborieuse. Mais la NASA a également publié une version nettoyée de 90 secondes qui filtrait un grincement persistant – un grincement qui, selon les ingénieurs, pourrait être causé soit par le mouvement des roues, soit par des interférences électroniques avec certains instruments du rover.

NASA · Sounds of Perseverance Mars Rover Driving – Sol 16 (16 minutes)

«Si j’entendais ces sons au volant de ma voiture, je m’arrêterais et j’appellerais à un remorquage», a déclaré Dave Gruel, un ingénieur en chef, dans un communiqué qui accompagnait le communiqué.

Les effets sonores martiens proviennent non pas d’un microphone interplanétaire spécialement conçu à cet effet, mais d’un modèle simple et standard qui a été initialement inclus pour capturer les sons de la descente et de l’atterrissage du vaisseau spatial, mais continue de fonctionner. Dans le cas où quelqu’un à proximité du rover crie un bonjour, le micro le capturera sûrement aussi.