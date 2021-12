Écoutez l’extrait de la nouvelle chanson de Megadeth « Life In Hell »

Dave Mustaine a fait ses débuts avec un extrait de musique de MEGADETHLe seizième album studio à venir.

le MEGADETH leader, qui a eu 60 ans en septembre, a partagé le clip lors du tournage d’un nouveau message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet.

S’adressant à un fan nommé Gabe, Dave dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je vais vous jouer quelque chose qui a déjà été enregistré et qui est spécial. Aimeriez-vous entendre un peu du nouvel album? C’est la chanson deux de la face un. Elle s’appelle « La vie en enfer ». »

Après avoir joué l’extrait de chanson, Dave a ajouté: « Voilà. Une petite surprise spéciale pour vous, mon pote. Donc je pense que cela fait de vous la première personne dans le monde extérieur – en dehors du studio et du groupe et de ma famille – qui a entendu n’importe quelle musique du nouvel album. «

Moustaine facture 299 $ pour chacun de ses Camée vidéos à usage personnel 2 093 $ pour une vidéo à usage professionnel.

Plus tôt ce mois-ci, Moustaine a révélé que MEGADETHle nouvel album de, « Les malades, les mourants et les morts » a été maîtrisé et est « super proche » d’être publié. La suite de 2016 « Dystopie » est provisoirement attendu au printemps 2022.

Dans une récente interview avec le magazine American Songwriter, Moustaine mentionné « Les malades, les mourants et les morts » La chanson titre parle de la peste, mais pas uniquement centrée sur la pandémie actuelle. Une portée plus large et plus historique des maladies qui ont affligé l’humanité à travers le temps, « Les malades, les mourants et les morts » couvre le virus actuel, la grippe porcine et d’autres épidémies des siècles passés.

« La chanson elle-même était un voyage historique sur la façon dont la peste a commencé et où elle est allée, en commençant par des rats sur des navires transportant la maladie, débarquant en Sicile », Moustaine mentionné.

Selon Moustaine, la musique pour « Les malades, les mourants et les morts » a été assemblé à partir de riffs et de musiques qu’il a archivés pendant des années, certains depuis son adolescence. « Beaucoup de riffs ont été sauvegardés au fil du temps », a-t-il déclaré. « Une toute nouvelle chanson peut être composée de quelque chose que j’ai écrit quand j’avais 15 ou 55 ans. Si c’est un bon riff, je le garderai. »

Moustaine a ajouté que le guitariste Kiko Loureiro et batteur Dirk Verbeuren ont tous deux été impliqués dans l’assemblage des chansons de l’album, qui a été enregistré principalement à Nashville, avec Loureiro travaillant sur ses pièces depuis son domicile en Finlande.

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après David EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

Ellefson a été licencié de MEGADETH après que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant le bassiste aient été publiés sur Twitter.

MEGADETH complété récemment « La tournée métal de l’année » avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE.

Pour « La tournée métal de l’année », MEGADETH a été rejoint par le bassiste James Lo Menzo pour la première fois en près de 12 ans.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s « Abominations unies » et 2009 « Fin du jeu ». Il a été licencié du groupe en 2010 et remplacé par un retour Ellefson.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).