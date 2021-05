Écoutez l’histoire de Mercury Living Presence

Une nouvelle série de podcasts et de documentaires vidéo, Trust Your Ears: The Mercury Living Presence Story, produite par dCS en partenariat avec Decca Classics, explore l’histoire fascinante de l’une des maisons de disques classiques les plus pionnières au monde. Regardez la première partie de la série documentaire, explorant l’histoire derrière l’étiquette, ici.

Faites confiance à vos oreilles: l’histoire de Mercury Living Presence

La série de podcasts en trois parties, Trust Your Ears: The Mercury Living Presence Story, présentée par l’écrivain et diffuseur Charlotte Gardner, retrace l’histoire de Mercury Living Presence de sa genèse aux célébrations du 70e anniversaire de cette année. Épisode 1, disponible dès maintenant sur Spotify, réfléchit sur la naissance et l’évolution de Mercury Living Presence et les personnes qui ont façonné son son distinctif. L’épisode 2 sortira le 26 mai et l’épisode 3 le 9 juin.

En avril 1951, le Chicago Symphony Orchestra, dirigé par Rafael Kubelík, a interprété Moussorgsky’s Pictures lors d’une exposition à l’Orchestra Hall de la ville, qui a été enregistré pour LP par le label américain Mercury. Fondé par Irving Green et ses partenaires en 1945, Mercury s’était déjà imposé comme une force redoutable de la musique populaire et en 1950 le label décida d’étendre sa division classique sous la direction de Wilma Cozart, une administratrice d’orchestre qui avait travaillé avec le Minneapolis Symphony et Orchestres symphoniques de Dallas.

À l’époque, la plupart des labels américains voyagent à l’étranger pour enregistrer des productions symphoniques ou louent des masters d’Europe et de Russie. La vision de Wilma était de travailler avec des interprètes et des chefs d’orchestre plus près de chez eux, en fournissant un catalogue mettant en évidence l’extraordinaire talent classique aux États-Unis et le Chicago Symphony, l’orchestre de la ville natale de Mercury, était le premier partenaire logique.

Pictures at an Exhibition a été le premier enregistrement sorti sous cette nouvelle direction. L’ingénieur du son Bob Fine a capturé la performance à l’aide d’un seul microphone à condensateur à tube Telefunken / Neumann U47 placé à environ 25 pieds au-dessus du podium du chef d’orchestre. L’enregistrement réaliste et immersif de la performance de l’orchestre a été décrit par Howard Taubman, alors critique musical en chef du New York Times, comme étant «en présence vivante de l’orchestre».

«Les enregistrements ont une personnalité et un son très spécifiques»

Au cours des deux décennies suivantes, Bob, Wilma et l’équipe de Mercury Living Presence ont beaucoup voyagé à travers les États-Unis, l’Europe et la Russie, produisant plus de 200 enregistrements classiques avec des orchestres de premier plan aux États-Unis, en Europe et en Russie. Wilma a déclaré que l’équipe s’efforçait de faire en sorte que les auditeurs se sentent «faisant partie d’un public». Leurs enregistrements étaient réputés pour leur clarté, leur précision et leur fidélité à l’événement musical original, et sont toujours considérés comme des références pour une reproduction musicale réaliste. «Les enregistrements ont une personnalité et un son très spécifiques», a expliqué Wilma. “Vous pouvez généralement savoir quand vous en écoutez un.”

En 1989, Wilma, en collaboration avec l’ingénieur de mastering Dennis Drake, remasterisa une grande partie du catalogue Mercury Living Presence pour une sortie sur CD. Pour ce projet, Wilma et Dennis ont choisi le convertisseur analogique-numérique dCS 900 pour sa haute résolution, sa musicalité, sa flexibilité et sa capacité unique à enregistrer des fichiers 24 bits. Les CD qui en résultent sont devenus des objets de collection convoités et ont été appréciés des amateurs de musique classique et des audiophiles pour leur qualité sonore étonnante.

Cette année marque le 70e anniversaire du label Mercury Living Presence. Pour célébrer, Decca Classics prévoit de publier le catalogue numérique complet et de rééditer une sélection de titres sur CD et vinyle.

