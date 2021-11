Écoutez l’hymne de Noël festif des Lathums, ‘Krampus’

Les Lathums ont partagé « Krampus », un nouveau single de Noël, avant les fêtes de fin d’année. La chanson a été inspirée par l’épisode « The Devil Of Christmas » de la série de comédie noire de la BBC Inside No.9 de 2016.

«C’était à peu près à mi-chemin du premier verrouillage lorsque Johnny [Cunliffe] joué la ligne de basse lors des répétitions et j’ai pensé que cela ressemblait à une chanson de Noël », a déclaré le leader Alex Moore du single de vacances. « Scott [Concepcion] et j’étais passé chez lui pour regarder l’émission spéciale de Noël Inside No.9, où j’ai découvert l’horreur de Krampus. Si nous devions faire une chanson de Noël, je voulais le faire avec ce côté sombre. »

Il poursuit : « Je ne suis pas un grand fan de Noël, mais je finis toujours par mettre mon chapeau en papier et participer à la fête, je n’y peux rien. Après l’année que nous avons eue, nous avons tellement de raisons de célébrer, alors ce single est un dernier « merci » à tous ceux qui nous ont soutenus pendant l’année. Rendez-vous tous, encore plus grands et meilleurs, en 2022. »

Les Lathum ont de quoi célébrer. Le mois dernier, le groupe a marqué son premier album n ° 1 au Royaume-Uni avec son premier album Comme la vie peut être belle.

La tenue de Wigan a dominé le classement officiel des albums britanniques, prenant la première place du n ° 1 de la semaine dernière. L’amant certifié de Drake.

Le leader des Lathums, Alex Moore, a déclaré à OfficialCharts.com : « Nous sommes quatre amis de Wigan qui adorent faire de la musique et sont n°1 avec notre premier album. Qu’est-ce qui est possible pour les jeunes artistes britanniques avec une ambition pure de toucher des gens avec des chansons comme la nôtre, se faire des amis à chaque étape et découvrir que les rêves peuvent devenir réalité.

« How Beautiful Life Can Be, c’est voir le bon dans les choses, s’accrocher et traverser des moments difficiles avec un sourire à la fin. Aujourd’hui, nos sourires ne pourraient pas être plus larges. Merci. »

Achetez ou diffusez How Beautiful Life Can Be.