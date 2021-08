Écoutez l’instrumental original de Jason Newsted qui a formé la base de la chanson “My Friend Of Misery” de Metallica

METALLIQUE a publié une version démo de Jason Newstedl’instrumental de basse original de contenant des idées qui ont ensuite été incorporées dans la chanson “Mon ami de la misère” de l’album éponyme du groupe en 1991, mieux connu sous le nom de “The Black Album”. “Mon ami de la misère (tiré des bandes Riff de Jason)” est tiré du “Riffs & Démos” 2CD inclus dans le coffret deluxe remasterisé de “Métallique”, attendu le 10 septembre via le propre du groupe Enregistrements noircis.

“Métallique” producteur Bob Rock Raconté Radar musical à propos de l’enregistrement de “Mon ami de la misère” dans une interview de 2011 : “La chanson parle d’une humeur, qui est très cinématographique. METALLIQUE savent jouer avec leurs forces, en distribuant une puissance brute, mais sur cette chanson, nous avons opté pour une atmosphère plus. C’est inquiétant, et ça marche. Cela a commencé avec [Jason‘s] l’intro, donc une grande partie du travail sur ce morceau a été consacrée à développer un excellent riff en une chanson qui prendrait son envol et irait vraiment loin. Ce qu’il fait – il se construit et se construit assez bien.”

“Mon ami de la misère” est la seule piste sur “Métallique” sur lequel Actualisé obtient un crédit de co-écriture. Pendant son temps avec le groupe, il a également été crédité sur deux autres METALLIQUE Chansons: “Noirci” et “Où les choses sauvages sont”.

Actualisé Raconté Panneau d’affichage magazine, il était ravi d’avoir enfin la chance d’apporter une contribution substantielle à METALLIQUEprocessus d’écriture de chansons. “C’était un moment où ces gars se sont en quelque sorte inclinés et ont dit:” Allez-y, mec, mets ta chanson là-bas “, étant le gars qui a trouvé ça”, a-t-il déclaré. “Au lieu de faire partie de l’équipe, j’ai pu être moi-même pendant une minute, ce qui était un véritable accomplissement.”

Le musicien de 58 ans est parti METALLIQUE en 2001 après une carrière de 15 ans avec le groupe. Sa sortie a été documentée dans le documentaire du groupe en 2004, “Métallica : une sorte de monstre”, qui a suivi les membres du groupe au cours des trois années les plus mouvementées de leur longue carrière, au cours desquelles ils se sont battus contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur “Sainte Colère” album.

Actualisé était METALLIQUEle troisième bassiste de , après Ron McGovney et la fin Falaise Burton. Robert Trujillo a pris le relais en 2003 après Actualiséla sortie.



