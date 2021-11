Les vacances peuvent être dans des semaines, mais Jessica Simpson vient de donner à ses fans un cadeau précoce.

Après avoir taquiné ses abonnés sur les réseaux sociaux à propos de plus de musique, la femme de 41 ans a sorti son interprétation émotionnelle de « Particles » le 11 novembre. La chanson – à l’origine réalisée par Rien que des voleurs—Était accompagné d’une vidéo tout aussi émouvante.

Dans les images, les cheveux blonds de Jessica coulent le long de son corps pendant qu’elle est assise sur une chaise avec juste un microphone et entonne la mélodie puissante. « Cela fait environ un an que je suis à la maison. Flirter avec une dépendance dont je ne peux pas me débarrasser », chante-t-elle. « Ma bouche est sèche, je me soigne. Cette descente ne se guérira pas d’elle-même. »

En entrant dans le refrain, la chanteuse devient visiblement émue alors qu’elle chante : « Bébé, dis-moi si je suis étrange. Et si j’ai besoin de réorganiser. Mes particules. Je le ferai pour toi. Mes particules. Je le ferais pour toi. »

Dans un communiqué, Jessica a partagé son lien avec ce single. « L’idée même de la musique guérit est une vérité honnête pour moi », a-t-elle déclaré. « Cette chanson a sauvé une partie brisée de moi. »