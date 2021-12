Écoutez Midwxst verser son cœur sur la nouvelle chanson « Bluffing »

midwxst a partagé un tout nouveau single et une toute nouvelle vidéo, « Bluffing ». Le morceau révèle un territoire sonore évolué pour le midwxst avec des grooves influencés par le funk et la pop et des mélodies accrocheuses.

La nouvelle chanson arrive accompagnée de visuels réalisés par Zach Madden, à commencer par midwxst sur le tournage de sa vidéo récemment partagée pour « Care » tandis que la caméra le suit dans les coulisses alors qu’il passe d’une séance vidéo à une séance photo, sans jamais s’arrêter.

L’air au cœur brisé se retrouve au milieu de la chanson sur des instruments étonnamment optimistes. Il chante : « Je ne suis pas vraiment un amoureux, mais je pourrais tenter le coup/ Ne jamais montrer ce que j’ai traversé, mais ça fait beaucoup, oh/ Je ne suis pas du genre à converser, ne le fais pas j’aime parler, mais/ Mais ces souvenirs sont coincés dans mes pensées et/ Je ne peux pas te faire sortir.

2021 a été une année chargée et réussie pour midwxst. « Bluffing » suit de près ses dernières offres « Shame » et « Care » ainsi que son EP BACK IN ACTION, où dans une revue de célébration Pitchfork a noté, « il a l’air plus confiant que jamais », louant la façon dont le projet lui montre, » aiguisant son style sans perdre l’irrévérence qui fait sa vision volatile.

Au cours du projet de 8 pistes, midwxst se concentre sur son son ludique et fusionnant les genres, y compris les singles précédemment sortis « Slide » avec ericdoa et Slump6s, « Tic Tac Toe », « Made It Back » et « All Talk ».

Issu de l’État souvent négligé de l’Indiana, midwxst, né Edgar Sarratt III, est un défi de genre combinant hyperpop et digicore avec du hip-hop avec des paroles franches qui révèlent qu’il n’a pas peur de montrer ses vrais sentiments. midwxst partage: «Beaucoup de gens s’attendaient à ce que je sois un trappeur, rappant sur les armes à feu et tous les trucs génériques grand public. Quand je parle de la façon dont votre propre santé mentale et vos émotions peuvent être la chose la plus dangereuse que vous possédiez, surtout en tant qu’adolescent ou jeune adulte, les gens ont une ambiance tellement différente de moi et c’est ce que je recherche.

