Écoutez-moi: pourquoi c’est étrange que Donkey Kong soit dans le film Super Mario Bros.

Donkey Kong ne fait pas partie des principaux jeux de Super Mario

Donkey Kong et Mario remontent à Donkey Kong (techniquement, mais nous y reviendrons plus tard), la série Mario vs Donkey Kong et tous les événements sportifs, Super Smash Bros. et les jeux olympiques. Un endroit où vous ne voyez pas vraiment Donkey Kong et Mario interagir, cependant, sont les jeux Super Mario, dans lesquels il est pratiquement inexistant. Donkey Kong n’est pas quelqu’un que l’on voit régulièrement dans le Royaume Champignon, surtout lorsque Mario traverse l’un de ses duels classiques avec Bowser.