“Écoutez-nous”: Oppn dit au gouvernement alors qu’il publie une vidéo de membres parlant de Pegasus, des agriculteurs

La vidéo, diffusée par le TMC dimanche matin à partir de la poignée du député RS Derek O’Brien, exhorte: “M. Modi venez nous écouter”

La stratégie de l’opposition consistant à s’exprimer sur la ligne d’espionnage de Pegasus et les lois agricoles lors des discussions sur les projets de loi à la Rajya Sabha a maintenant été compilée dans une vidéo de trois minutes dans le but de faire en sorte que le gouvernement écoute leurs demandes, ont déclaré dimanche les dirigeants.

Des sources des partis d’opposition ont indiqué qu’au cours des dernières semaines, les dirigeants se sont rendu compte que les perturbations de leur part dans le Lok Sabha et le Rajya Sabha ne suffisaient pas. Il était important de prononcer les mots « agriculteurs », « Pegasus » et les logiciels espions sur le sol des maisons.

Interrogé sur la stratégie des députés de l’opposition de soulever de telles questions tout en cherchant à s’exprimer sur des projets de loi au Parlement, O’Brien a déclaré que leur « stratégie était délibérée ». “Lorsque les canaux officiels sont refusés, c’est une nouvelle façon d’atteindre les masses”, a déclaré O’Brien qui est également le leader du TMC au Rajya Sabha.

La vidéo, qui a été compilée à l’aide d’extraits de RSTV, comprend des déclarations faites par les députés de l’opposition à la Chambre haute, avec les mots « agriculteur » et « Pegasus » dans les premières lignes. “Vous n’autorisez pas la discussion que nous demandons depuis 14 jours et les discussions que nous pouvons faire plus tard. Vous adoptez ce projet de loi maintenant. Si vous avez du courage, commencez les discussions sur Pegasus maintenant », a déclaré Mallikarjun Kharge, du Congrès, dans la vidéo sur le sol de la Chambre.

La compilation comprend des orateurs de l’opposition comme Vandana Chavan du NCP qui a soulevé la question de Pegasus, accusant le gouvernement de « ne pas écouter le peuple ».

Manoj Jha du RJD est également vu parler du problème des logiciels espions. « Pegasus a atteint la maison de tout le monde. Nous devons en discuter », dit Jha. Deepinder Hooda du Congrès a soulevé la question des agriculteurs en déclarant qu’il en parlerait si son “microphone n’était pas éteint”. Le CPI(M) a accusé le gouvernement de « voler » la démocratie parlementaire, tandis que Sukhendu Shekar Roy de TMC a soulevé la question de la « liberté d’expression au Parlement ». Les autres parties représentées dans la vidéo sont le Samajwadi Party, TRS, DMK et AAP.

L’un des dirigeants de la vidéo, Shiv Sena, député de Rajya Sabha Priyanka Chaturvedi, a déclaré que dans une démocratie, si le gouvernement en place a une responsabilité, l’opposition en fait autant. « Qu’il s’agisse des agriculteurs, de l’économie, de la sûreté et de la sécurité des femmes, le seul mot prononcé par l’opposition leur fait taire nos voix, leur fait ajourner le Parlement, leur fait couper nos micros.

“Notre incapacité à être entendu par un gouvernement si effronté nous a fait réaliser que la seule façon de parler et de faire entendre notre point de vue est lorsque de tels projets de loi sont discutés et adoptés à la hâte”, a déclaré Chaturvedi. Le chef du CPI(M) et député de la RS, Elamaram Kareem, a déclaré que prendre la parole lors de la discussion sur les projets de loi était le seul moyen de faire écouter le gouvernement.

« Cette tactique va également se poursuivre la semaine prochaine. Il n’y a pas d’autre option puisque le gouvernement n’admet pas nos motions. Tout le monde voit comment le président se comporte, éteignant les microphones alors même que le mot Pégase est prononcé. Toute l’opposition est d’accord sur ce point et nous nous en tiendrons à cela jusqu’à ce que le gouvernement cède », a déclaré Kareem, qui est le chef de son parti à la Chambre haute.

Chaturvedi a également dénoncé le gouvernement au sujet de la prétendue coupure des microphones lorsque les chefs de l’opposition soulèvent certains problèmes, affirmant que cela montre l’intolérance du gouvernement.

“En coupant nos micros, en essayant de supprimer nos voix, ils pensent qu’ils peuvent nous faire taire, alors ils devraient être assurés que nous élèverons davantage notre voix et que nos voix deviendront plus fortes”, a déclaré le député de Shiv Sena. Le haut dirigeant du Congrès et porte-parole du parti, Manish Tewari, a déclaré que ce qui se passe à la Chambre est un « assassinat complet de la démocratie ».

“L’institution du Parlement est bafouée par le gouvernement NDA-BJP”, a déclaré Tewari, reprochant au gouvernement d’avoir fait adopter des projets de loi lorsque la Chambre n’est pas en ordre. “Il existe une convention consacrée selon laquelle une législation n’est jamais adoptée dans le vacarme et elle n’est même pas discutée lorsque la Chambre n’est pas en ordre”, a-t-il déclaré.

Depuis le début de la session de la mousson le 19 juillet, les travaux parlementaires ont été continuellement perturbés par les protestations des partis d’opposition et un blocage persiste quant à leur demande d’une discussion sur la ligne d’espionnage de Pegasus. L’opposition a également vivement protesté contre la question de la hausse des prix et exigé l’abrogation des lois agricoles.

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphone portable indiens vérifiés, dont celui du président du Congrès Rahul Gandhi, des ministres de l’Union Prahlad Singh Patel et Ashwini Vaishnaw, de l’homme d’affaires Anil Ambani et d’au moins 40 journalistes, figuraient sur la liste des cibles potentielles pour surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO Group.

