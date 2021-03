Écoutez quelques morceaux avec les véritables écouteurs sans fil Sesh de Skullcandy jusqu’à 32 $

Il est temps pour des écouteurs géniaux, peu coûteux mais puissants! Les véritables écouteurs sans fil Skullcandy Sesh sont tombés à 32 $ sur Amazon, ce qui est juste 2 $ au-dessus du prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Les écouteurs coûtent normalement 50 $ et ont même atteint 60 $ cette année, ce que vous pouvez trouver chez d’autres détaillants comme Home Depot. Même chez Best Buy, les écouteurs ne coûtent que 38,99 $, Amazon est donc l’affaire à examiner aujourd’hui.

Super prix

Écouteurs sans fil Skullcandy Sesh True Noir Amazon

Ce sont des écouteurs Bluetooth avec 10 heures d’autonomie totale grâce à trois heures dans l’oreille et sept dans l’étui de chargement inclus. Ils ont un indice de protection IP55 avec une résistance à l’eau et à la poussière. Les écouteurs incluent le micro, le volume et le contrôle de la piste.

32,00 $ 50,00 $ 18 $ de rabais

Vous pourriez être surpris de la qualité de ces écouteurs pour seulement 32 $. Ils ont de nombreuses fonctionnalités d’appareils plus avancés à une fraction du coût. Le Bluetooth fonctionnera de manière transparente pour se coupler avec vos appareils, se connecter automatiquement et diffuser tout votre audio, qu’il s’agisse de musique, d’émissions de télévision ou autre.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les écouteurs sont classés IP55. Cela signifie qu’ils résistent à l’eau et à la poussière. Essentiellement, en ce qui concerne la saleté, vous n’avez pas à vous soucier qu’elle interfère avec le fonctionnement des écouteurs, même si un peu y pénètre. La résistance à l’eau signifie que vous pouvez utiliser ces écouteurs à la salle de sport ou même si vous êtes pris sous la pluie. Ils peuvent également résister au sablage direct par l’eau d’une buse, avec un indice de protection IPx5.

Utilisez la batterie rechargeable pour toujours garder vos écouteurs bien en place et prêts à l’emploi. Ils peuvent durer jusqu’à trois heures sur une seule charge. L’étui de chargement qui les accompagne comprend une batterie supplémentaire pour sept heures supplémentaires de lecture avant que vous n’ayez besoin de vous connecter à un mur quelque part.

Le microphone intégré vous permet de passer les mains libres et de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Vous pouvez même utiliser les commandes du casque pour répondre ou mettre fin à votre appel téléphonique, en appuyant simplement sur un bouton. Vous n’aurez même pas à regarder votre téléphone. Les commandes peuvent également être utilisées pour sélectionner une piste différente en avant ou en arrière et régler le volume.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.