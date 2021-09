Écoutez REM reprendre la chanson classique Wall of Death de Richard Thompson

REM ont partagé leur reprise du “Wall of Death” de Richard Thompson. La reprise passionnée de la chanson du groupe Athens, GA est apparue à l’origine comme l’une des faces B de leur tube, “E-Bow The Letter” et elle apparaît également sur l’édition augmentée de New Adventures In Hi-Fi du groupe, sortie via Craft Recordings le 29 octobre. Vous pouvez consulter la chanson ci-dessous.

« Wall Of Death » a été initialement enregistré par Richard et Linda Thompson pour leur album, Shoot Out The Lights, sorti par Hannibal Records en 1982. Bien que largement salué comme un chef-d’œuvre, l’album était le dernier Richard et Linda enregistré ensemble avant la dissolution de leur mariage. Le disque n’a fait que grandir depuis, cependant, avec le guide de l’album Rolling Stone le surnommant “absolument parfait”.

L’édition Deluxe 2-CD/1-Blu-ray de REM’s New Adventures In Hi-Fi, remplie de bonus, offre une mine de contenu audiovisuel, y compris l’album nouvellement remasterisé, 13 faces B et des raretés, un jamais-avant- sorti un film de projection en plein air de 64 minutes (montré sur des bâtiments dans cinq villes en 1996 pour promouvoir la sortie originale de l’album), et un EPK de 30 minutes inédit.

De plus, le Blu-ray propose de nouvelles aventures en Hi-Fi dans un son époustouflant en haute résolution et en son surround 5.1, ainsi que cinq clips vidéo restaurés en HD, dont « Bittersweet Me », « Electrolite » et « E-Bow the Letter ». Logée dans un livre à couverture rigide de 52 pages, la collection comprend des photographies d’archives, dont beaucoup n’ont jamais été publiées, ainsi que de nouvelles notes d’accompagnement du journaliste Mark Blackwell et des réflexions des quatre membres originaux du groupe, ainsi que de Patti Smith, Thom Yorke, et le producteur Scott Litt.

Une édition étendue est également disponible sous forme de 2 CD ou de collection numérique, y compris l’album remasterisé ainsi que les faces B et les raretés. Le 2-CD propose une affiche exclusive de 24″ x 24″ et quatre cartes postales à collectionner, ainsi qu’un livret contenant de nouvelles notes d’accompagnement et des photos d’archives. De plus, le nouvel album remasterisé sera disponible sous forme de set de 2 LP, pressé sur un vinyle de 180 grammes, avec des laques coupées par Kevin Gray chez Cohearent Audio.

Lors de sa sortie initiale, New Adventures in Hi-Fi a marqué le plus long album studio de REM, avec une durée totale de 65 minutes. Rempli de narration cinématographique, d’effets obsédants et de notes dissonantes, New Adventures in Hi-Fi a trouvé REM explorant divers territoires sonores, en particulier dans des chansons comme “Low Desert”, qui, selon Berry, est “juste poussiéreuse et un peu lente et c’est marécageux… Je me sens isolé quand j’écoute cette chanson, mais c’est une bonne chose. Stipe ajoute que la chanson propose des questions telles que : « Que faisons-nous dans le désert ? Que faisons-nous dans l’Ouest américain ? Que faisons-nous dans cet endroit invivable, inhabitable ?’ » D’autres morceaux, comme « Departure » ​​et « The Wake-Up Bomb », délivrent des vibrations rock REM classiques.

Précommandez Nouvelles Aventures en Hi-Fi.