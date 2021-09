Écoutez Sharon Van Etten affronter “Femme Fatale” de Velvet Underground

Sharon Van Etten a dévoilé sa reprise de “Femme Fatale”, tirée du prochain Plancher de velour couvre enregistrement de compilation. La voix magnifique de Van Etten donne à cette version ralentie du morceau classique une qualité onirique. L’album sort le 24 septembre.

Van Etten construit sa version autour de synthétiseurs flottants, de magnifiques arrangements de cordes et d’une ligne de basse debout. Entre ses mains, le morceau emblématique est réinventé comme une ballade anthémique.

Le single est le dernier aperçu de ce qui sera sûrement l’une des meilleures compilations de l’année. Le mois dernier, Courtney Barnett a sorti sa reprise de “I’ll Be Your Mirror”, la chanson titre du projet.

La livraison sardonique signature de Barnett permet une ré-imagination passionnante de l’original emblématique de VU. L’album sort le 24 septembre.

« Je les adore… (The Velvet Underground & Nico). Quand j’écoute ‘I’ll Be Your Mirror’ et que je lis les paroles, je me rends compte que c’est une chanson parfaite. Je peux m’identifier à chaque centimètre de celui-ci. J’avais juste l’impression que je pouvais entrer dans le monde de cette chanson », dit Barnett.

Le National Matt Berninger a partagé son interprétation de “I’m Waiting For The Man” exclusivement sur Consequence le 30 juillet.

L’album hommage, produit par le regretté Hal Willner, a été initialement envisagé en 2017 et mettra en vedette Berninger, Van Etten, Kurt Vile, Michael Stipe, Angel Olsen, Saint-Vincent & Thomas Bartlett, King Princess, et plus encore.

Le premier morceau du disque, une version de “Run Run Run” de Kurt Vile & The Violators, est également disponible. Des articles dédicacés limités, y compris des vinyles et des tests de pressage de vinyles signés par Kurt Vile et d’autres artistes présentés, seront également disponibles à l’achat.

I’ll Be Your Mirror a été supervisé et produit par Hal Willner, celui de Lou Reed cher ami et producteur décédé l’année dernière. Willner était un maître de l’album hommage, chaque projet sur lequel il travaillait étendant l’ampleur de l’artiste ou de l’œuvre considérée. En particulier, il se considérait comme le principal conservateur de l’héritage de Reed, et le soin et l’amour qu’il ressentait pour le travail de son ami sont évidents dans chaque note de I’ll Be Your Mirror. À juste titre – et malheureusement – ​​c’est le dernier album sur lequel il a travaillé.

Précommandez I’ll Be Your Mirror : Hommage au Velvet Underground & Nico.