Écoutez Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma de Steve Miller Band sur Live LP

Groupe de Steve Miller ont partagé une version exaltante de «Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma» qui figurera sur leur prochain album live Steve Miller Band Live! Breaking Ground: 3 août 1977, sortie le 14 mai.

Miller a déclaré à propos du concert dans un communiqué: «Ce spectacle d’août 1977 au Cap Center de Landover, Maryland, capture le groupe juste au sommet après The Joker, et au milieu de Voler comme un aigle et Book of Dreams, un flot de succès… Nous avons décidé de l’appeler Breaking Ground parce que c’est exactement ce que nous faisions.

L’album live, disponible en pré-commande maintenant, sortira numériquement ainsi que sur disque compact et LP, avec des notes de doublure du contributeur de Rolling Stone David Fricke, qui écrit à propos de Steve Miller Band au moment du concert: «Ils étaient à un carrefour parfait de zèle psychédélique et de progressif, popcraft tout en restant fidèle au premier amour de Miller, le blues.

Steve Miller Band en direct! Breaking Ground: Le 3 août 1977 capture la légendaire line-up de Miller en 1977 au début du tour du groupe de jouer des salles de bal et des théâtres aux arènes et stades de football. C’est une chance rare d’apercevoir un groupe sur le point de devenir une célébrité, dans les instants qui ont précédé leur ascension à un nouveau niveau. Enregistré au Capital Center de Landover, MD sur bande multipiste et nouvellement mixé et masterisé par Miller et son ingénieur du son vétéran Kent Hertz.

De plus, la vidéo du concert en direct accompagnant la performance complète d’août 1977 sera diffusée sur la collection Coda en streaming via Amazon Prime Video.

Steve Miller Band en direct! Breaking Ground: le 3 août 1977 sort le 14 mai et peut être précommandé ici.

Steve Miller Band en direct! Breaking Ground: 3 août 1977 Tracklist:

Vivre aux États-Unis

Cowboy de l’espace

Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma

Viens dans ma cuisine

Miel de montagne sauvage

La fenêtre / heure d’hiver

L’enjeu

Mercury Blues

Sérénade

Prenez l’argent et courez

Avion de ligne à réaction

Space Intro

Voler comme un aigle

Rock’n moi

Le Joker

Saisons

Si Long Blues