Le National ont sorti un hymne émotionnel et hymne intitulé « Somebody Desperate », qui est tiré du prochain Bande originale de Cyrano.

Sur la piste, le chanteur du groupe, Matt Berninger, chante l’amour et l’amour perdu. Il chantonne : « Ce n’était pas moi, je ne sais pas qui c’était/ C’était quelqu’un de désespéré, quelqu’un d’amoureux/ Pourquoi ne puis-je dire la vérité à personne ?/ Je suis quelqu’un de désespéré, je ne sais pas Que faire. » Les cordes chaudes enveloppent sa voix veloutée alors qu’il continue : « Tu n’as aucune idée, n’est-ce pas ?/ Mais je sais/ Je ne sais pas quoi dire/ Parce que j’ai tellement, tellement peur. »

À la fin du mois dernier (30 novembre), Peter Dinklage et Aaron et Bryce Dessner of The National a apporté « Your Name » de la bande originale de The Late Show With Stephen Colbert.

La chanson émotionnelle est l’une des nombreuses vedettes de la bande originale à venir, qui sera publiée par Decca Records le 10 décembre.

Le réalisateur primé Joe Wright devrait envelopper les cinéphiles dans une symphonie d’émotions avec de la musique, de la romance et de la beauté dans le prochain drame musical Cyrano, qui comportera une puissante bande originale de The National.

La bande originale de Cyrano, enregistrée aux studios Abbey Road, est écrite et composée par Bryce et Aaron Dessner du groupe de rock américain primé aux Grammy Awards The National avec des paroles du groupe Matt Berninger et la compositrice Carin Besser. Les albums déchirants de The National ont occupé des places dans le top cinq des charts officiels du Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies. Les tons uniques de The National résonnent tout au long de la partition expansive, rehaussant la beauté, la romance et l’émotion brute du film. Des mélodies mélancoliques et oniriques de « Someone To Say » aux rythmes tonitruants de « When I Was Born » et l’intense « Madly », Bryce, Aaron, Matt et Carin ont créé une bande-son qui fait entièrement partie du scénario.

La bande originale suit la musique de film primée de Bryce Dessner ainsi que le récent Grammy Award de l’album de l’année d’Aaron Dessner pour son travail de coproduction et de co-écriture. Le folklore de Taylor Swift, orchestré par Bryce.

Précommandez la bande originale de Cyrano.