Écoutez « Strangers » du prochain set de huit chansons de Maddie & Tae

Maddie & Tae ont aujourd’hui (7) partagé la nouvelle chanson « Strangers », qui figurera sur la collection de huit chansons du duo country Through The Madness Vol. 1, qui suit le 28 janvier.

Le groupe country primé a co-écrit le morceau atmosphérique « Strangers » avec Adam Hambrick et Jimmy Robbins. La sortie de Mercury Nashville arrive avec une vidéo avec paroles, que vous pouvez regarder ici.

À travers la folie Vol. 1 comprend également la dernière sortie du duo « Madness » et le récent single « Woman You Got ». Il y a aussi deux collaborations remarquables dans la collection, avec Morgane Stapleton sur « Don’t Make Her Look Dumb » et avec Lori McKenna sur « The Other Side ».

Maddie & Tae ont co-écrit chacune des huit nouvelles chansons, travaillant également avec des collaborateurs tels que Josh Kerr, Laura Veltz, Luke Laird et Jimmy Robbins. À travers la folie Vol. 1 fait suite au deuxième album des artistes, The Way It Feels, qui est sorti en avril 2020 et figurait dans le Top 10 du palmarès des meilleurs albums country de Billboard.

Pendant ce temps, Maddie & Tae ont reporté leur tête d’affiche CMT Next Women of Country Tour Presents : Toutes les chansons sans visite statique, et annoncera les dates reprogrammées en temps voulu.

Précommandez Through The Madness Vol. 1, qui sort le 28 janvier.

La tracklist complète est :

1. Qu’est-ce que c’est de t’aimer (Maddie Font, Taylor Kerr, Josh Kerr, Jordan Minton)

2. La femme que tu as (Maddie Font, Taylor Kerr, Mark Holman, Laura Veltz)

3. Don’t Make Her Look Dumb (avec Morgane Stapleton) (Maddie Font, Taylor Kerr, Barry Dean, Luke Laird)

4. Grown Man Cry (Maddie Font, Taylor Kerr, Eric Arjes, Jordan Minton)

5. La folie (Maddie Font, Taylor Kerr, Jessie Jo Dillon, Zach Kale)

6. L’autre côté (avec Lori McKenna) (Maddie Font, Taylor Kerr, Josh Kerr, Lori McKenna)

7. Je vous souhaite le meilleur (Maddie Font, Taylor Kerr, Matt Dragstrem, Josh Thompson)*

8. Étrangers (Maddie Font, Taylor Kerr, Adam Hambrick, Jimmy Robbins)

Produit par Jimmy Robbins et Derek Wells

* = « Wish You The Best » produit par Josh Kerr & Derek Wells