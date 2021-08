Écoutez “Sultans Of Swing” de la tournée “Shangri-La” de Mark Knopfler en 2005

Mark KnopflerLa page YouTube officielle de a partagé une version en direct du Détroit classique “Sultans Of Swing”, interprété avec son groupe lors de leur tournée Shangri-La de plus de 100 dates à travers le monde en 2005.

La performance faisait partie du spectacle du groupe le 20 juillet à Salt Lake City, Utah. Ce concert complet est disponible à l’achat numérique au format MP3 320kpbs via La boutique en ligne de Knopfler. La tournée Shangri-La s’est déroulée sur cinq mois et trois étapes, comprenant l’Afrique du Sud, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; à travers l’Europe; et enfin un ensemble de dates nord-américaines. Il a totalisé 104 spectacles dans 95 villes. Le groupe de Knopfler pour la tournée comprenait Guy Fletcher aux claviers, le guitariste Richard Bennett, Matt Rollings au piano, Glenn Worf à la basse et Chad Cromwell à la batterie.

Shangri-La fait partie des albums présentés dans le prochain coffret Mark Knopfler : The Studio Albums 1996-2007, qui sortira le 1er octobre sur vinyle noir 180 grammes et CD. L’ensemble de 11 LP ou 6 CD comprendra une carte de téléchargement et six tirages d’art en relief de chacune des couvertures de l’album.

La collection de CD sera logée dans une boîte à clapet de luxe contenant les disques dans des portefeuilles avec des inserts imprimés double face pliés, ainsi que six cartes d’art de chacune des couvertures d’album. L’ensemble comprend la compilation Gravy Train: The B-Sides 1996-2007, qui fera ses débuts en vinyle. De nouveaux T-shirts portant le nom du coffret sont désormais également disponibles dans la boutique officielle, et de nouveaux tapis tournants marquant la sortie seront en vente à partir du 1er octobre.

Knopfler a fêté son 72e anniversaire le 12 août et, après une pause en famille ce mois-ci, il sera de retour dans ses British Grove Studios dans l’ouest de Londres pour continuer à travailler sur son prochain album studio.

Précommandez Mark Knopfler: The Studio Albums 1996-2007, qui sortira aux formats 11-LP et 6-CD le 1er octobre.