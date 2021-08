Écoutez Terence Blanchard rendre hommage à Wayne Shorter avec Fall

Terence Blanchard a sorti « Fall », le deuxième single à révéler d’Absence, un nouvel album époustouflant de Blue Note à paraître le 27 août qui rend hommage au légendaire compositeur et saxophoniste Wayne Shorter. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Avec le trompettiste acclamé avec The E-Collective—le pianiste Fabian Almazan, le guitariste Charles Altura, le bassiste David Ginyard et le batteur Oscar Seaton—et le Turtle Island Quartet dirigé par le violoniste/directeur artistique David Balakirshnan avec Gabe Terracciano au violon, Benjamin von Gutzeit sur alto et Malcom Parson au violoncelle, l’album présente des morceaux écrits par Shorter ainsi que des compositions originales de Blanchard et des membres de son groupe. La pièce “Fall” de Shorter est apparue pour la première fois sur l’album phare du Miles Davis Quintet Nefertiti enregistré en 1967.

«Je voulais lui rendre hommage pour lui faire savoir à quel point il comptait pour moi», dit Blanchard. « Quand vous regardez mes propres écrits, vous pouvez voir à quel point j’ai appris de Wayne. Il maîtrise l’écriture de compositions en commençant par une simple mélodie, puis en la juxtaposant aux harmonies qui viennent d’un endroit différent pour la faire vivre sous un autre jour. C’est ce qui fait sa beauté. Cet album parle de composition, pas seulement de ses œuvres, mais d’écrire notre propre musique pour voir à quel point il nous a influencé.

La sortie d’Absence intervient à un moment particulièrement prolifique pour Blanchard dont l’opéra Fire Shut Up In My Bones ouvrira la saison 2021-22 du Metropolitan Opera de New York le 27 septembre, ce qui en fera le premier opéra d’un compositeur noir dans le 136 ans d’histoire du Met. De plus, Blanchard vient de terminer la composition du prochain et très attendu documentaire HBO de Spike Lee sur New York, NYC Epicenters 9/11-2021½ qui sera présenté en première cet automne. Blanchard commencera également à écrire pour la deuxième saison de la série HBO Perry Mason.

Blanchard sera également en tournée pour soutenir la sortie de l’album, y compris un concert en plein air gratuit ce soir avec The E-Collective et le Turtle Island Quartet au Bryant Park de New York dans le cadre de la série de concerts Carnegie Hall Citywide. Visitez le site officiel de l’artiste pour plus d’informations.

Absence comprend les pistes suivantes :

“Absence” (David Ginyard)

“Les Anciens” (Wayne Shorter)

« Automne » (plus court)

“Je te défie (Intro)” (Terence Blanchard)

“Je te défie” (Blanchard)

« Réflexions envisagées » (Intro) (Ginyard)

« Réflexions envisagées » (Ginyard)

“La deuxième vague” (David Balakrishnan)

“Quand c’était maintenant” (plus court)

“Cheval noir” (Charles Altura)

“Diane” (plus court)

«Plus d’aînés» (plus court).

