Écoutez Tesla et Hyundai en fonction : un allégement temporaire des droits serait un beau geste et profiterait à l’Inde à long terme

Le PDG de Tesla, Elon Musk, semble avoir placé le chat parmi les pigeons avec sa demande à l’Inde de réduire les tarifs d’importation des véhicules électriques, qui, selon lui, sont “les plus élevés au monde”. Musk a plus que laissé entendre que Tesla pourrait envisager une chaîne de montage en Inde si les exportations se portent bien. La demande du chef de Tesla a été approuvée par le directeur général et PDG de Hyundai Motor India, SS Kim, qui pense que des réductions des droits d’importation sur les unités entièrement construites (CBU) aideraient les équipementiers à atteindre une certaine échelle dans ce qui est un segment à prix compétitif.

Les fabricants locaux, cependant, sont naturellement inquiets, arguant qu’il est manifestement injuste de réduire les droits d’importation lorsque le gouvernement s’attend à ce qu’ils répondent à des normes élevées de localisation. Ils ont raison, sauf que les voitures de Tesla sont susceptibles d’être dans la gamme ultra-premium et ne devraient constituer aucune menace pour une Tata Motors ou une Maruti Suzuki. En fait, étant donné qu’Ola Cabs s’apprête à déployer les trois-roues électriques de Krishnagiri, il n’est pas clair comment ce terrain sera gêné par une Tesla ou même une Hyundai. Ce n’est pas comme si les importations, pour une période limitée, allaient en aucune façon impacter la production locale, qui s’adresse à un tout autre segment de clientèle.

Certes, les multinationales sont toujours à la recherche d’une bonne affaire et, par conséquent, le gouvernement doit indiquer clairement que l’allégement sera temporaire. La volonté de Tesla de tester le marché avant d’engager des capitaux ne semble pas déraisonnable car, entre 60% et 100% (selon le prix), les droits sont très élevés. Des investisseurs comme Tesla peuvent faire une grande différence pour l’écosystème, et si le gouvernement est sérieux au sujet de l’environnement et de la promotion de l’énergie propre, il devrait être prêt à renoncer à certains revenus. Après tout, si les véhicules Tesla sont un succès, l’entreprise investira dans une usine et les recettes fiscales augmenteront à l’avenir ; s’il ne parvient pas à vendre trop de voitures, le gouvernement ne perdra de toute façon pas beaucoup de revenus.

Si une réduction des droits de douane encourage un acteur mondial comme Hyundai, qui gère déjà une franchise commerciale prospère en Inde, à investir davantage pour mettre en place des capacités de fabrication de véhicules électriques, la proposition a certainement du mérite. En fait, Hyundai a déjà présenté ses plans de véhicules électriques en Inde et a déclaré qu’il travaillait sur des véhicules électriques abordables fabriqués en Inde pour le marché de masse. Le cas de Kim est que les entreprises ont besoin de temps pour localiser la production de composants et, d’ici là, les importations pourraient contribuer à générer une certaine demande de véhicules électriques.

Un certain allégement des droits pour une période temporaire – peut-être de 12 à 18 mois, jusqu’à ce que l’infrastructure de recharge soit en place et que la localisation soit terminée ou presque complète – serait un beau geste. Les acteurs locaux ont beaucoup à faire pour eux, le Centre et les gouvernements des États leur donnant des conseils. Le mois dernier, des subventions plus importantes ont été annoncées dans le cadre du programme FAME (Faster Adoption and Manufacturing of EVs). Notamment, l’incitation pour les deux-roues a été portée à Rs 15,000 par Kwh, soit une augmentation de 50%. Cela a réduit le coût d’un véhicule, qui varie entre Rs 80 000 et Rs 1,7 lakh, d’au moins 10 %. Pendant ce temps, les incitations au titre du programme PLI pour les batteries ACC sont d’un crore de Rs 18 100 assez généreux et devraient encourager la fabrication locale. Les batteries lithium-ion représentent 40 à 50 % du coût du véhicule, et si les prix des batteries baissent, les véhicules deviendront plus abordables. En effet, il y a peu de raisons pour que des joueurs comme Ola Cabs se plaignent. Compte tenu de la nécessité de développer l’écosystème des véhicules électriques et, plus important encore, de créer des emplois, il devrait attirer davantage d’acteurs mondiaux.

