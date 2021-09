Écoutez The Clapping Song de Roger Taylor du nouvel album, Outsider

Roger Taylor a partagé “The Clapping Song”, une chanson qui se démarque comme la seule piste non écrite ou co-écrite par Taylor sur son prochain album “Outsider”, sortie prévue le 1er octobre.

Une note optimiste surprise à un album d’introspection et d’observation réflexive qui permet à Taylor de se lâcher sur un morceau qui a visiblement marqué sa jeunesse. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Un joker délicieusement inattendu sur Outsider, “The Clapping Song”, est surtout connu pour sa version originale du Top Ten US de 1965 par Shirley Ellis et plus tard échantillonné par des dizaines d’artistes dont Tom Waits et Radiohead.

Ce pétard brillant, cuivré et funky est un retour en arrière affectueux sur les goûts pop de Roger chez les adolescentes. « J’ai adoré l’original de Shirley Ellis », dit-il. « C’est tellement joyeux et simple. Il y a du swing, et j’ai essayé de recréer ce swing en utilisant un ancien kit de batterie. C’était juste un vrai plaisir de faire cette chanson, c’est comme une comptine de terrain de jeu pour les enfants.

Pour donner à sa version de « The Clapping Song » une sensation analogique délicieusement rétro, Roger a utilisé une batterie Trixon Telstar vintage, un équipement emblématique à l’origine fabriqué à la main à Hambourg. Célèbres pour leurs tam-tams effilés et leurs grosses caisses coniques, les kits Trixon étaient appréciés par certains des plus grands batteurs de jazz et de rock des années 50 et 60, notamment des groupes comme The Tornados, Lionel Hampton, Gene Krupa, Buddy Rich, Ringo Starr, et Keith Moon. Trixon a littéralement fait swinguer les Swinging Sixties.

« C’est très rare, un vieux kit Trixon, une batterie très étrange », dit Roger. « Il y a une sorte de vieux son. Aussi sur cette piste j’avais une section cuivres qui est sympa. Ma femme m’a dit : ‘Mettez-vous de vraies cornes là-dessus, vous ne voulez pas d’échantillons.’ Et ça donne ça, c’est quoi le mot ? Authenticité. J’adore le morceau et je voulais juste en faire ma propre version. C’est une chanson tellement sympa et cool. J’espère que je reçois une partie de l’atmosphère fabuleuse de l’original.

En lien avec la sortie de son album Outsider le 1er octobre, Roger et son groupe baptisera l’album en grand avec une tournée britannique de 14 dates. Les fans peuvent s’attendre à une riche liste de morceaux de carrière solo, anciens et nouveaux, ainsi qu’à des classiques de Queen qui plairont au public et à quelques délicieuses surprises pop.

« Depuis un certain temps maintenant, nous essayons tous de nous en sortir », dit Taylor. « Maintenant, c’est un retour à l’essentiel, moi-même et d’excellents copains musicaux revenant là-bas pour jouer du rock. Nous allons évidemment inclure certains des reine catalogue classique, et certains de mes précédents travaux en solo, mais nous allons également leur présenter quelques-unes des nouveautés.

La tournée 2021 « Outsider » de Taylor débutera à l’O2 Academy de Newcastle le samedi 2 octobre, suivie de dates à travers le Royaume-Uni qui se termineront à l’O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres le vendredi 22 octobre.

Précommandez Outsider.