Écoutez The Killers New Track, Runaway Horses Ft. Phoebe Bridgers

Les tueurs ont partagé leur collaboration avec Phoebe Bridgers sur le morceau « Runaway Horses » de leur nouvel album Machine à pression. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

Fan de longue date du groupe, Bridgers a repris The Killers à plusieurs reprises au fil des ans. En 2019, elle et son compagnon de groupe du centre communautaire Better Oblivion, Conor Oberst, ont partagé une interprétation de “Human”, tandis que Bridgers et boygenius ont couvert “Read My Mind” lors d’une multitude de spectacles en 2018.

Lyriquement, “Runaway Horses” raconte l’histoire d’une “fille de petite ville” ambitieuse qui aime Radiohead et est “folle de” The Bends “”, et bientôt “met ses rêves sur la glace” pour l’amour, “une école de commerce pour les mariages et le loyer ”. Ayant rencontré Brandon Flowers lors d’une interview, elle a ensuite sauté sur l’occasion de collaborer sur la chanson et d’ajouter « l’élément féminin » souhaité par le chanteur à la voix.

« Je me souviens encore de la première fois que j’ai entendu [her 2017 single] “Funérailles” sur une station de radio publique universitaire et juste en pensant:” Ce doit être Phoebe Bridgers “”, a déclaré Flowers à NME pour la couverture de Big Read de cette semaine. «Je le savais juste de la façon dont les gens avaient écrit à son sujet. Il y avait tellement de beauté. Cela semblait si naturel.

Flowers a poursuivi: “Elle a un peu de Far West en elle. Elle a des rodéos dans sa lignée. Elle a apporté une tristesse à la chanson qui lui fait partie intégrante, mais aussi inhérente à elle. C’était la combinaison parfaite.

Se rappelant leur temps passé en studio ensemble, le batteur Ronnie Vannucci Jr nous a dit : « Nous travaillions avec le producteur Tony Berg au studio B à Sound City. Un de ses disques a été enregistré là-bas et sa présence était donc déjà là.

Il a poursuivi: «C’était vraiment dans le vif du sujet où LA était vraiment effrayant pendant COVID donc elle n’est pas restée longtemps. Tout le monde portait des masques. C’était très rapide, mais elle l’a fait de manière experte en deux prises et est sortie de là. Je pense qu’elle est parfaite pour ça.

Cela survient alors que Bridgers devrait également apparaître sur la prochaine version réenregistrée de Taylor Swift de “Red”, ainsi que prêter une reprise de Metallica “Rien d’autre ne compte” à la réédition du 30e anniversaire de “The Black Album”.

Acheter ou streamer Pressure Machine.