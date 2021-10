ÉMIGRER, le projet parallèle de RAMMSTEIN guitariste Richard Z. Kruspe, sortira son quatrième album, « La persistance de la Mémoire », le 5 novembre.

Le troisième single du LP, une reprise de la chanson classique « Toujours dans mon esprit », avec une apparition en tant qu’invité de RAMMSTEIN chanteur Jusqu’à Lindemann, peut être diffusé ci-dessous.

« La persistance de la Mémoire », qui a été nommé d’après un Salvador Dalí peinture, comporte les pistes suivantes :

01. Rage



02. Toujours dans mon esprit (feat. Till Lindemann)



03. Geler mon esprit



04. Ouais ouais ouais



05. Venir



06. Vous ne pouvez pas vous enfuir



07. Hypothétique



08. Mariage taché de sang



09. Je vais vous laisser aller

En tant que membre de RAMMSTEIN, le live le plus explosif du monde de la musique, Kruspe a fait partie d’une histoire de réussite mondiale révolutionnaire qui continue de se construire et de s’enflammer ; en cours de route, il a tourné son attention vers un certain nombre de projets parallèles, comme la construction d’un studio (et d’une maison) dans son Berlin natal, mais c’est sa décision de lancer le ÉMIGRER configuration qui lui a donné la plus grande chance de satisfaire les instincts créatifs en dehors du groupe parent.

La première ÉMIGRER album est paru en 2007 (un disque éponyme qui est entré dans le Top 10 en Allemagne, avec single/vidéo « Mon monde » apparaissant sur la bande originale du troisième « Resident Evil » film); « Silencieux si longtemps » suivi en 2014, avec des voix d’invités d’artistes aussi prestigieux que Marilyn Manson, Jonathan Davis, Les pêches et la légende qui sera toujours Lemmy. ÉMIGRERle troisième album de, « Un million de degrés » est sorti en novembre 2018 et a été décrit comme « moins le successeur de ‘Silencieux si longtemps’ et plus une version redémarrée du concept global, en poursuivant Kruspele désir de créer quelque chose de personnel. »

« Je veux vraiment avoir la liberté de collaborer avec différentes personnes et d’explorer différents types de musique », Kruspe expliqué quand « Un million de degrés » a été publié pour la première fois, « pour m’exprimer à la fois en tant qu’écrivain et chanteur loin des délais, des délais et d’autres restrictions de ce type. L’idée est de continuer à expérimenter et de continuer à me mettre au défi. De plus, ÉMIGRER fonctionne de manière organique, donc les musiciens peuvent aller et venir, et ça va quand même, c’est positif… »

RAMMSTEINle septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux Etats-Unis

RAMMSTEIN apportera sa production de stade à grande échelle en Amérique du Nord pour la première fois à l’été 2022.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Emigrate (@emigrateofficial) Mots clés: rammstein Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).