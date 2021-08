Écoutez Tom Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder reprendre Highway To Hell d’AC/DC

Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, a annoncé un nouvel album solo, intitulé The Atlas Underground Fire. Le projet est l’album de suivi de The Atlas Underground de 2018, et devrait sortir le 15 octobre via Mom + Pop Music.

Pour le projet, le double nominé aux Grammy et légendaire lanceur de haches Morello a fait appel à une liste de collaborateurs étoilés, dont Bruce Springsteen, Eddie Vedder de Pearl Jam, Bring Me the Horizon et plus encore.

Parallèlement à l’annonce, Morello a sorti son premier single, une reprise de Highway To Hell d’AC/DC, avec Springsteen et Vedder.

A propos du morceau, le guitariste de Rage déclare : “Notre version de Highway To Hell rend hommage à AC/DC mais avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder, amenant cette chanson légendaire dans le futur. L’une des plus grandes chansons rock’n’roll de tous fois chanté par deux des plus grands chanteurs de rock ‘n’ roll de tous les temps. Et puis je laisse tomber un solo de guitare déchiqueté. Merci et bonne nuit. “

Parlant du processus d’enregistrement derrière l’album, Morello révèle avoir enregistré les parties de guitare en utilisant une technique incroyablement DIY en raison de la nature socialement restrictive de la pandémie, tout en partageant ses créations depuis son domicile de Los Angeles avec des collaborateurs du monde entier. Il explique : « Pendant le confinement, je n’avais pas accès à un ingénieur, j’ai donc dû enregistrer toutes les parties de guitare sur le mémo vocal de mon téléphone.

« Cela semblait être une idée scandaleuse, mais cela a conduit à une liberté de créativité dans la mesure où je ne pouvais pas trop penser aux parties de la guitare et je devais simplement faire confiance à mon instinct.

“Ce disque était un radeau de sauvetage dans une période difficile qui m’a permis de trouver de nouvelles façons de créer de nouvelles connexions artistiques mondiales qui ont aidé à transformer une période de peur et d’anxiété en une période d’expression musicale et de jams rock.”

Précommandez l’Atlas Underground Fire maintenant et écoutez Highway To Hell ci-dessous :

(Crédit image : Tom Morello)

La liste des pistes de l’Atlas Underground Fire :

1. Combattant infernal de Harlem

2. Highway to Hell (avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder)

3. Commençons la fête (avec Bring Me The Horizon)

4. Conduire au Texas (avec Phantogram)

5. La guerre à l’intérieur (avec Chris Stapleton)

6. Hold The Line (avec petit-fils)

7. Naraka (avec Mike Posner)

8. La liste d’Achille (avec Damian Marley)

9. Sorcière de la nuit (avec phem)

10. Charmed I’m Sure (avec Protohype)

11. Save Our Souls (avec Dennis Lyxzén de Refused)

12. Sur le rivage de l’éternité (avec Sama ‘Abdulhadi)