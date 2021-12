Écoutez un teaser de la chanson GTA Online de Dr. Dre ici

The Contract, un DLC de campagne pour GTA Online, contiendra une nouvelle musique de Dr. Dre, et le bon docteur en a partagé un peu.

Les rumeurs concernant l’apparition du Dr Dre dans GTA Online ont circulé pendant un bon moment, mais nous n’avons eu que récemment la confirmation que cela se produisait. Non seulement Dr. Dre apparaît comme lui-même dans le jeu, mais il sort également plusieurs nouvelles pistes pour le DLC.

Plusieurs rappeurs de renom le rejoignent également, en particulier Eminem, collaborateur de longue date, ainsi que plusieurs autres, notamment :

Tyler, le créateur Mozzy Freddie Gibbs Future Kodak Black TiaCorine Offset Rich the Kid Saweetie

Dimanche, Dr. Dre a publié un teaser pour l’une des chansons qu’il fait avec Eminem pour The Contract, que vous pouvez écouter ci-dessous. Gardez à l’esprit qu’il y a un langage grossier dans la piste, cependant.

Dr. Dre n’a sorti aucune nouvelle musique depuis son album Compton de 2015. Qui aurait pu savoir que son grand retour serait dans le DLC GTA Online de toutes choses ? Mieux que d’apparaître dans un remasterisateur glitch, c’est sûr !

Le contrat sortira le 15 décembre pour PS4, Xbox One et PC. Il sera également disponible en solo et multijoueur.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.