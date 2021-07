Écoutez une chanson inédite des Spice Girls, nourrissez votre amour

Un inédit Filles aux épices La chanson “Feed Your Love” est sortie avec un nouvel EP aujourd’hui, 9 juillet. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La sortie célèbre le 25e anniversaire de leur single d’évasion “Aspirant”. L’EP ‘Wannabe 25’ présente trois versions différentes du hit de 1996, dont le single original avec une version démo et une édition par le vétéran DJ américain Junior Vasquez.

“Feed Your Love”, sorti sous sa forme démo originale, arrive comme le seul morceau inédit du public. La chanson est une ballade écrite par les co-auteurs des Spice Girls et “Wannabe” Richard ‘Biff’ Stannard et Matt Rowe et elle présente les voix des cinq membres originaux du groupe. Il a été enregistré pour l’album ‘Spice’ mais est finalement resté inédit.

En 2016, des extraits de la démo ont été divulgués en ligne. Selon les rapports en Nylon, la chanson a été mise de côté pour être prétendument trop “racée” pour leur public majoritairement adolescent.

L’EP ‘Wannabe 25’ recevra également une sortie physique sur disque vinyle et cassette le 27 août. Parallèlement à la nouvelle version de l’EP, les Spice Girls se sont associées à Spotify pour créer une “liste de lecture améliorée” de leurs plus gros singles avec de nouveaux visuels sur toile. , des scénarios et une nouvelle vidéo verticale de “Wannabe”.

Les membres des Spice Girls sont allés sur les réseaux sociaux pour commémorer l’occasion. Geri Halliwell et Emma Bunton ont extrait les premières photos prises en 1996, partageant leurs souvenirs personnels de cette période.

Victoria Beckham, qui s’est retirée des récentes tournées de retrouvailles des Spice Girls, a marqué l’occasion sur Instagram Stories.

Pendant ce temps, Mel C s’est souvenu de l’époque sur le tournage de leur clip emblématique pour ‘Wannabe’. “Tant de souvenirs! La chambre forte, St Pancras, ces escaliers ! a-t-elle écrit sur Instagram. “Et backflip partout dans le monde!”

Mel B, en revanche, a promis une future activité du groupe. “Ahhh enfin piaule !!!! Ce fut une journée très TRÈS émouvante”, a-t-elle écrit, “mais nous SERONS de retour et c’est ma promesse “effrayante” à vous tous.”

Précommandez l’édition physique de l’EP ‘Wannabe 25’ ici.