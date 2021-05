Écoutez une nouvelle chanson non ponctuelle ‘Ruthless’

NONPOINT a sorti la chanson titre, “Impitoyable”, de son prochain EP. Le single a été mis à disposition via le propre label du groupe 361 Degrees Records LLC et était la chanson vedette de cette année sur AEWde “Sang et tripes” au TNT.

Commenté NONPOINT chanteur Elias Soriano: “‘Impitoyable’ est plus qu’une simple chanson. C’est une histoire avec une attitude et un but. C’est plus qu’un simple hymne, c’est du carburéacteur palpitant et à indice d’octane élevé et notre musique la plus irresponsable de tous les temps. “

NONPOINT a lancé son label indépendant 361 Degrees Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée “Un chemin vers l’indépendance” qui peut être vu sur le groupe Youtube et site Web officiel.

Le groupe a déclaré: “Nous aimerions remercier tout le monde pour le soutien dans notre annonce de créer notre propre label! Les messages que nous avons reçus ont été vraiment incroyables, inspirants, et nous sommes très reconnaissants de savoir que nous avons tout votre soutien. Au cours de l’année écoulée, nous avons tourné une série documentaire afin de pouvoir vous montrer notre parcours au cours de cette étape importante de notre carrière et vous emmener dans les coulisses alors que nous écrivons de la nouvelle musique. “

L’engagement envers le mouvement vers l’avant garantit la longévité. Après plus de 20 ans, dix albums complets, d’innombrables émissions à guichets fermés et plus d’un million d’albums vendus dans le monde, NONPOINT perdure en maintenant un lien indestructible entre les membres et avec une base de fans inconditionnels partout dans le monde.

Maîtres et pionniers du monde du nu-metal / rap-rock, NONPOINT a tranquillement été le secret le plus grand et le mieux gardé du genre rock / métal. Leurs chansons et leurs performances renommées ont eu des musiciens de tous les coins du genre et des membres de l’industrie de la musique debout à côté de la scène pour se délecter du public qu’ils transforment. Les chansons du groupe “Balle avec un nom”, “En vie et en pleine forme”, “Dans l’air ce soir”, “Cercles”, “Vos signes”, “Tout le monde à terre” et bien d’autres ont été présentés dans des bandes-annonces, des films à succès, la télévision, des jeux vidéo emblématiques, ainsi que des émissions de NFL, NBA, MLB, NHL, WWF.

NONPOINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA ROACH, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et soutiennent les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

NONPOINT est:

Elias Soriano (voix principale)



Robb Rivera (tambours)



Rasheed Thomas (guitare, choeurs)



Adam Woloszyn (basse)



Jason Zeilstra (guitare principale)

Crédit photo: Francesca Ludikar



