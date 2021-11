Le Zappa Trust et UMe ont partagé une version alternative passionnante et inédite de « Magic Fingers » de la prochaine édition du 50e anniversaire de Frank Zappa’s 200 motels, dont la sortie est prévue le 17 décembre.

La nouvelle version de « Magic Fingers » est sous-titrée « Version B, Mix outtake ». Il provient des sessions de démo, enregistrées en août 1970 aux Whitney Studios, et figure sur le deuxième disque de la nouvelle collection aux côtés d’une poignée d’extraits et de prises alternatives d’autres bandes originales telles que « Tell Me You Love Me », « Road Ladies », » Qu’est-ce que ce matin m’apportera ce soir » et « Qu’est-ce que cette soirée m’apportera ce matin ».

« Magic Fingers (Version B, Mix Outtake) » commence comme l’original, mais fait ensuite un détour sauvage à mi-parcours, échangeant l’entraînement prolongé de la guitare de Zappa contre un mélange entraînant de motifs rock and roll entassés en trois minutes exaltantes.

Entièrement autorisé par le Zappa Trust et produit par Ahmet Zappa et Zappa Vaultmeister Joe Travers, la nouvelle édition super deluxe de six disques de Frank ZappaL’édition 50e anniversaire de 200 Motels propose un nouveau remaster de la bande originale, des démos, des prises de vue en studio, des mixages de travail, des interviews et des publicités de films, ainsi que des bobines de dialogue nouvellement découvertes, révélant un premier montage audio du film. La collection comprend également une mine de documents audio inédits entourant le projet.

Les disques 1 et 2 présentent la bande-son remasterisée avec la seconde moitié du deuxième disque composée de démos et de prises de démo ; deux des nombreux moments forts de ces sessions incluent des mix alt inédits et des prises alt des airs Chunga’s Revenge, » Road Ladies » et » Tell Me You Love Me « . Les disques 3 et 4 contiennent les « Dialog Protection Reels », qui révèlent une première version du film, tandis que les disques 5 et 6 présentent des extraits inédits, des alternatives et des pépites historiques séquencés dans l’ordre du script de tournage original, comme Zappa l’avait initialement envisagé auparavant. il s’est heurté à des contraintes de temps et de budget. Ces disques éclairants révèlent pour la première fois l’intention originale de Zappa pour le film.

La bande originale remasterisée de 200 Motels, par Bernie Grundman chez Bernie Grundman Mastering, sera également rééditée en vinyle sous forme de 2LP pressé sur vinyle noir de 180 grammes et également en édition limitée de vinyle rouge pressé sur vinyle de 180 grammes, qui ne sera disponible que exclusivement via Zappa.com, uDiscoverMusic.com ou SoundofVinyl.com.

Les deux seront pressés par Optimal Media en Allemagne et ce sera la première fois que l’album sera disponible en vinyle depuis des décennies. La bande originale sortira également sur 2CD et tous les formats incluront une version réduite de l’affiche du film. De plus, l’ensemble du coffret Super Deluxe Edition sera disponible numériquement pour le streaming et le téléchargement, marquant les débuts numériques de la bande originale, en audio standard et haute résolution. La pré-commande pour toutes les configurations est disponible dès maintenant.

Sorti en octobre 1971, 200 Motels de Frank Zappa était un exploit miraculeux, une collision cinématographique des mondes musicaux et visuels kaléidoscopiques du musicien et compositeur vénéré qui a réuni Zappa et son groupe, The Mothers, Ringo Starr comme Zappa – comme « un grand nain » – Keith Moon en tant que nonne perverse, Pamela Des Barres dans ses débuts d’actrice, a noté l’acteur Theodore Bikel, le Royal Philharmonic Orchestra, et un incroyable assortiment de personnages (à la fois à l’écran et hors) pour un « documentaire surréaliste » sur la vie bizarre d’un musicien en tournée.

Un ragoût enivrant et psychédélique de formes artistiques basses et hautes, le film, écrit par Zappa et co-réalisé par lui et Tony Palmer, mélangeait des sketchs comiques irrévérencieux, une satire folle, une animation époustouflante et des performances musicales virtuoses à l’écran de The Mothers et du RPO pour une extravagance multimédia fascinante et libre.

La musique et la bande-son correspondante étaient tout aussi diverses, un pastiche sauvage de rock d’avant-garde et de compositions orchestrales entrecoupées de dialogues du film. Jusqu’à cette époque, des compositions comme la pièce finale, « Strictly Genteel », faisaient partie des morceaux les plus ambitieux jamais écrits et enregistrés par Zappa.

Le groupe dans le film et sur la bande originale était composé de Frank Zappa (guitare et basse), Mark Volman (voix et matériel spécial), Howard Kaylan (voix et matériel spécial), Ian Underwood (claviers et vents), Aynsley Dunbar (batterie) , George Duke (claviers et trombone), Martin Lickert (basse), Jimmy Carl Black (voix) et Ruth Underwood (batterie d’orchestre), sans oublier le Royal Philharmonic Orchestra susmentionné.

Frank Zappa 200 Motels sort le 17 décembre et est disponible en pré-commande.