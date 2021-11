Contes d’hiver est un nouvel album présentant de la musique de Noël réinventée par des musiciens vedettes inspirés de leur enfance et de leur pays d’origine. L’album comprend 12 réflexions très personnelles et diverses de Roger et Brian Eno, Peter Gregson, Víkingur Ólafsson, Hania Rani et Dobrawa Czocher, Balmorhea, Mari Samuelsen, Ane Brun, Dustin O’Halloran et Bryan Senti, ABBOTT, Vanbur, Classical Sundays et Joep Beving.

Roger et Brian Eno ont créé Wanting to Believe

Winter Tales s’ouvre avec une nouvelle piste vocale de Roger et Brian Eno, Wanting to Believe. Roger Eno a été attiré par la musique d’O Holy Night d’Adolphe Adam, mais pas par les paroles originales, il a donc créé Wanting to Believe avec son frère, compositeur et producteur Brian Eno. Les nouvelles paroles profanes expriment toujours de l’espoir pour l’avenir, mais un espoir, observe Roger, est « considéré comme étant entre nos mains ».

Le violoncelliste et compositeur écossais Peter Gregson a réinventé Taladh Chriosta (« La berceuse du Christ »), un chant de Noël traditionnellement chanté par les habitants des îles lointaines des Hébrides extérieures la veille de Noël, qui s’est infiltré dans la conscience de Gregson lorsqu’il était enfant.

« Musique pour une nuit d’hiver aux chandelles » – Víkingur Ólafsson

Winter Tales comprend deux œuvres d’inspiration islandaise. Víkingur Ólafsson a inclus une version pour piano solo de la berceuse Farðu að sofa fyrir mig (« Sleep for Mama »), qu’il décrit comme « la musique d’une nuit d’hiver aux chandelles, oscillant entre la lumière et l’ombre, et finissant par se fondre dans un rêve ». Le pianiste et compositeur américain Dustin O’Halloran et le multi-instrumentiste et compositeur Bryan Senti se sont inspirés de l’hymne antique Hvað flýgur mér í hjarta blítt pour What Gently Flutters.

Hania Rani et Dobrawa Czocher ont retravaillé le chant traditionnel polonais Jesus Malusieńki. Ils ont expliqué: « Nous recherchions quelque chose de très endémique pour exprimer nos émotions les plus profondes et notre connexion avec nos racines. » Le compositeur néerlandais ABBOTT a également arrangé un favori de l’enfance, le chant du XIVe siècle Nu Zijt Wellekome – une chanson qu’il considère comme exprimant le sens plus large de Noël, le besoin « d’accueillir tout le monde ».

Balmorhea, alias les Texans Rob Lowe et Michael A. Muller, ont créé une reprise instrumentale du Coventry Carol, une chanson qui remonte au XVIe siècle et que Lowe connaît depuis son enfance. Il se souvient : « Cela m’a toujours semblé être le mélange parfait de chaleur et d’obscurité. »

Le duo de compositeurs britanniques Vanbur, Jessica Jones et Tim Morrish, a créé un arrangement éthéré de Carol of the Bells, un classique du 20e siècle.

L’artiste norvégienne Ane Brun a imaginé une chorale d’église chantant Lo, How a Rose E’er Blooming pour sa version de la chanson allemande du XVe siècle Es ist ein Ros’entsprungen mais a expliqué, « dans l’esprit de ces temps solitaires, j’ai enregistré toutes les voix moi-même dans un petit studio à Oslo.

Mari Samuelsen a réinventé la chanson de Noël scandinave Mitt hjerte alltid vanker (« Mon cœur erre toujours ») qui lui rappelle le paysage dramatique de la Norvège. Elle a noté : « C’est une pièce qui me fait me sentir en sécurité et calme, et c’est ma maison. Le quatuor à cordes Classical Sundays, basé à Berlin, interprète un arrangement tranquille de l’hymne de Hanoucca Maoz Tzur.

Winter Tales se termine paisiblement avec Sinfonia, le remaniement par Joep Beving du mouvement pastoral de l’Oratorio de Noël de Bach. « Je voulais donner à la pièce douce de Bach une sensation d’un autre monde en ajoutant des couches de synthé et de bruit », a-t-il expliqué. « J’espère avoir réussi à ajouter quelque chose à la belle composition avec cette version. C’était une immense joie de travailler dessus. »

