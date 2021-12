Écran 120 Hz, 128 Go et appareil photo 48 Mpx : Oppo Reno 4Z 5G coûte désormais 270 € chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oppo Reno 4Z 5G dispose d’un grand écran très rapide, d’une connexion 5G et d’une batterie toute la journée pour moins de 260 euros dans cette offre.

Bien que nous venons de quitter le Black Friday et le Cyber ​​Monday avec certaines des meilleures offres de l’année, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de bonnes remises le reste de l’année. Il se peut que nous en rencontrions d’autres similaires dans les semaines à venir.

Par exemple, ce smartphone Oppo Reno 4Z 5G, qui n’avait pas baissé de prix lors du Black Friday, on le trouve désormais sur Amazon à 279 euros.

Smartphone Oppo Reno 4 Z 5G, 6.57 « LCD 120HZ, Quad Camera 48 + 8 + 2 + 2 MP, 8 Go + 128 Go, MTK MT6873V, charge 4000 mAh 18 W, Android 10.0 + ColorOS 7.1

Pas mal pour un mobile qui selon notre analyse est un bon smartphone pour ceux qui recherchent un écran rapide et un bon appareil photo.

Et c’est que ce mobile, bien qu’il soit bon marché, a un grand écran de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’un processeur MediaTek Dimensity 800 compatible avec les réseaux 5G.

Dans cette version en vente sur Amazon a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

Ses caméras doivent être mises en valeur, un principal de 48 mégapixels avec un grand angle de 8 mégapixels et deux objectifs monochromes de 2 mégapixels.

À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels et d’un deuxième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur, vous permettant ainsi de prendre des photos en mode portrait.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Sa batterie de 4000 mAh Il assure une journée d’utilisation normale, mais dispose également d’une charge rapide et d’un chargeur 18W.

Cet Oppor Reno 4Z 5G est l’un des mobiles qui rivalisent avec d’autres similaires de Xiaomi, tels que le POCO F3 ou un Redmi 10.

Vous pouvez l’acheter maintenant pour 279 euros et non pour les 399 euros qu’il coûte habituellement. Obtenez-le sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire à Prime Student : mêmes avantages mais avec 3 mois d’essai gratuit et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

