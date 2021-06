Écran 2K et Snapdragon 662 : cette tablette Lenovo se démarque dans le monde Android, et ne coûte que 263 euros | La technologie

in

Bien que la domination de l’iPad parmi les tablettes soit claire et évidente, il existe des modèles avec Android qui ont peu à envier et qui sont aussi beaucoup moins chers.

Petit à petit, les tablettes Android prennent le pouls après plusieurs années de traversée du désert, avec de nouveaux modèles dotés de fonctionnalités de haut niveau, notamment grâce à l’engagement de marques comme Samsung, Huawei ou Lenovo.

Cette dernière vend un modèle particulièrement attractif. C’est le Lenovo Tab P11, avec un écran 2K en vedette, mais aussi avec une taille de 11 “, plus qu’honorable. En ce moment, il est réduit à 263 euros sur Amazon.

Cet écran 11″ avec une résolution 2K est parfait pour regarder des vidéos, bien que grâce à son processeur Snapdragon 662, il puisse jouer à pratiquement n’importe quelle application ou jeu Android.

Nous pouvons l’appeler pratiquement une tablette PC en raison de sa taille, bien que pour cela, vous deviez également vous procurer un clavier Bluetooth compatible.

Ce n’est pas la seule chose qui attire l’attention, et c’est que Contrairement à ce qui était habituel, il dispose d’un processeur Snapdragon, en particulier le Snapdragon 662. Ceci est important car la plupart des tablettes Android reposent sur des puces Mediatek, qui laissent encore à désirer dans le milieu de gamme.

Une tablette depuis de nombreuses années

Il est livré avec Android 10 comme système d’exploitation, l’une des versions les plus récentes du système d’exploitation de Google, et cela signifie qu’il y a plusieurs années de mises à jour à venir, précisément l’un des défauts les plus importants des tablettes.

En outre, avec Bluetooth 5.1 et 128 Go de capacité de stockage, il n’y aura aucun problème à court ou moyen terme, il est donc presque certain que vous aurez une tablette pendant de nombreuses années en l’achetant.

Ce sont quelques-unes des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter dès maintenant dans différents segments de prix, à la fois des modèles de base et des modèles alternatifs à l’iPad Pro.

Lenovo fait partie des marques qui misent fermement sur ce secteur, peut-être avec Samsung. Il y en a un autre qui le fait aussi, Huawei, bien que dans son cas il y ait un problème qui pèse de manière décisive sur les performances : il n’a pas de services mobiles Google.

Avec la montée en flèche de la demande d’ordinateurs portables depuis le début de la pandémie, les tablettes sont actuellement une bonne alternative.

Les IPads dépassent les 350 euros (et cela dans le meilleur des cas) donc il y a des gens qui n’ont pas le choix : Android oui ou oui, et cette Lenovo Tab P11 est un aussi bon pari qu’un autre.

