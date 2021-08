Écran 2K et Windows 10 : cette tablette PC à seulement 339 euros est parfaite pour la rentrée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

A mi-chemin entre un ordinateur et une tablette, il existe des appareils qui s’adaptent parfaitement à toutes les situations. De plus, il existe maintenant des fabricants qui vendent ces tablettes PC à un prix avantageux.

Il est possible qu’au cours des dernières années, vous ayez plus ou moins entendu parler de Chuwi, un fabricant d’origine chinoise qui met peu à peu de plus en plus d’ordinateurs portables et de tablettes en vente en Espagne, soit sur AliExpress Plaza, soit sur Amazon.

C’est dans ce dernier magasin que vous pouvez désormais mettre en vente l’un de ses appareils les plus compétitifs, le Chuwi Ubook X, une tablette PC avec Windows 10 Cela descend à seulement 339 euros grâce à un coupon de réduction Amazon.

Cette tablette PC Windows 10 dispose d’un processeur Intel N4100, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go avec un écran de 12 pouces. Idéal à emporter en voyage ou au travail.

Son prix n’est pas mal du tout si vous regardez ses caractéristiques, ce qui en fait une excellente option pour les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur portable léger et qui sont ouverts à cette version convertible du même.

Avec un écran 12″ et un clavier magnétique gratuit, vous pouvez l’utiliser à la fois comme ordinateur Windows et comme version tablette grâce à son écran tactile avec une résolution 2K, cela dépend de la situation.

En outre, Il a également une excellente autonomie d’environ 5-6 heures selon l’utilisation, ce qui n’est pas mal pour une tablette PC avec Windows et pas avec Android, le système d’exploitation le plus répandu dans le secteur.

Petit à petit, les tablettes gagnent en puissance et en performances, et il existe déjà pas mal de modèles qui constituent une bonne alternative au portable, dont celui de Chuwi.

Voici les principales caractéristiques du Chuwi Ubook X :

Taille de l’écran : 12″ Résolution de l’écran : 2160 x 1440p Poids : 0,85 kg Processeur : Intel Celeron N4120 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Comme vous pouvez le voir, il a plus qu’assez de puissance pour exécuter pratiquement n’importe quelle application dont un étudiant peut avoir besoin dans Windows, de Teams ou Zoom à toutes celles du package Office ou Chrome.

La livraison est entièrement gratuite et depuis l’Espagne, que vous soyez un utilisateur Amazon Prime ou non. Bien sûr, si vous en profitez pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime (si vous ne l’avez pas déjà fait), vous aurez votre achat chez vous beaucoup plus rapidement.

