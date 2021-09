Écran 90 Hz et une batterie bug sur un budget

in

Xiaomi a lancé les écouteurs Redmi 10 Prime et Redmi 3 Pro en Inde. Le téléphone économique apporte le premier appareil photo 50MP de la série. Il obtient également une batterie plus grande que la variante globale Redmi 10.

Xiaomi a lancé le Redmi 10 dans le monde il y a quelque temps et il a maintenant suivi avec une version légèrement modifiée du téléphone économique sous la forme du Redmi 10 Prime.

Le nouveau Redmi a été lancé sur le marché indien, avec presque toutes les mêmes spécifications que son cousin mondial. Cela signifie que vous obtenez le processeur MediaTek Helio G88 à bord. À l’arrière, vous obtenez une configuration de caméra 50MP + 8MP + 2MP + 2MP. C’est une grosse amélioration par rapport au jeu de tir 13MP du Redmi 9 Prime. Les trois autres capteurs de la gamme vous offriront des capacités de prise de vue ultra-large, macro et en profondeur. Il y a aussi un vivaneau selfie 8MP placé dans le trou de perforation avant.

En parlant d’écran, le Redmi 10 Prime promet un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz sur l’écran LCD FHD+ de 6,5 pouces. Cependant, l’écran passera à un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour le streaming vidéo.

En complément du taux de rafraîchissement élevé lorsque vous jouez ou faites défiler, une batterie de 6 000 mAh, soit 1 000 mAh de plus que la variante mondiale Redmi 10. C’est le seul changement que le Redmi 10 Prime apporte à la table en Inde.

Ailleurs, vous obtenez une charge de 18 W à bord. Le téléphone prend également en charge la charge inversée de 9 W qui vous permet de charger vos écouteurs Redmi, votre bande Redmi ou vos haut-parleurs Bluetooth. Un chargeur de 22,5 W est inclus dans la boîte.

Le téléphone dispose également d’une prise casque 3,5 mm, d’options de RAM 4/6 Go, de variantes de stockage 64/128 Go extensibles à l’aide d’un emplacement MicroSD dédié et d’un capteur d’empreintes digitales latéral. L’appareil exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Le Redmi 10 Prime est au prix de Rs 12 499 (~ 171 $) en Inde pour le modèle 4 Go/64 Go et de Rs 14 499 (~ 198 $) pour la version 6 Go/128 Go.

Il sera disponible à partir du 7 septembre sur les magasins Amazon, Mi.com et Mi Home.

Écouteurs Redmi 3 Pro

Outre le Redmi 10 Prime, Xiaomi a également lancé les Redmi Earbuds 3 Pro en Inde. Les véritables écouteurs sans fil sont dotés d’un chipset Qualcomm et prennent en charge le codec aptX Adaptive.

Ils sont livrés avec une batterie de 43 mAh dans chaque bourgeon et un boîtier de charge qui fournit 600 mAh supplémentaires de jus. Xiaomi dit que les bourgeons peuvent durer sept heures d’utilisation autonome. Avec l’étui de charge, vous pouvez profiter jusqu’à 30 heures de lecture de musique.

Les Redmi Earbuds 3 Pro disposent également d’un indice IPX4 pour la résistance aux éclaboussures d’eau. Ils sont au prix de Rs 2 999 (~ 41 $).