Écran Apple M1, Thunderbolt et Mini-LED

20/04/2021

À 21:12 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Tout le monde savait qu’il allait être le protagoniste de la nuit, même si à la fin cela a été assez contesté avec la présence du nouvel iMac. Alors Apple révèle officiellement le nouvel iPad Pro, qui s’accompagne de changements incroyables qui élèvent l’expérience à des hauteurs inimaginables pour un produit avec de telles caractéristiques.

Après des mois de rumeurs sur le Affichage mini-LED de ce nouvel iPad, c’est peut-être le moins pertinent de la recette, même si sans nuire à cette fonctionnalité, on retrouve un écran incroyable de 12,9 pouces Liquid Retina XDR avec la technologie susmentionnée, obtenir plus de pixels dans le même espace, et donc une densité et une netteté générale plus élevées. Cependant, le plus surprenant est peut-être l’arrivée du Pomme M1 également à ce produit, un processeur qui, comme nous nous en souvenons, a été intégré dans différentes versions de Mac et d’iMac. De cette façon, peut-être devrions-nous réfléchir à deux fois lorsque nous parlons de puissance entre un Mac ou un iPad Pro. Parallèlement à tout cela, Apple intègre également Connexion Thunderbolt, qui est également partagé dans le même port USB-C. Cela garantit des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 40 Gbit / s. Ceci, associé à la puce M1, fait de l’iPad Pro un puissant outil portable de montage vidéo, de travail ou de divertissement. Apple propose des versions de jusqu’à 2 To de stockage et 16 Go de RAM.

Quant aux caméras, il n’y a pas eu de changement à cet égard, avec le même système à trois capteurs que le modèle 2020. Il est clair qu’il est dans la catégorie dans laquelle il a le moins voulu investir cette fois. Cependant, la caméra frontale subit des changements, améliorant sa résolution à 12MP. De plus, l’appareil comprend un Batterie de 40,88 Wh. Parallèlement à cela, l’iPad Pro de cette année il a également 5G, apportant la touche finale nécessaire pour faire de l’iPad l’outil ultime à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

L’iPad Pro 2021 est disponible en deux modèles, un 12,9 pouces et un 11 pouces. Le dernier mentionné n’a pas les améliorations dans le panneau, bien que tout le reste soit identique. Cet appareil sortira en magasin au cours de la seconde quinzaine de mai, bien Il peut être acheté à partir du 30 avril au prix de 879 €. La version 12,9 pouces coûte 1199 €. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Web officiel d’Apple.