Écran avec 120 Hz et Snapdragon 778G pour le nouveau OPPO K9s | La technologie

OPPO vient de présenter un nouvel appareil mobile, le OPPO K9s arrive pour concurrencer un milieu de gamme supérieur et sera pris en charge par le Snapdragon 778G.

Octobre n’est pas encore terminé et beaucoup d’entreprises le savent. Jusqu’à présent, nous avons vu comment les annonces et les présentations se déroulaient à toute vitesse, maintenant le calme commence à régner.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les entreprises ont cessé de présenter des équipements. En fait, OPPO vient d’annoncer un nouveau smartphone avec certaines des fonctionnalités les plus intéressantes dont nous allons vous parler.

Le nouveau OPPO K9s débarque avec le Qualcomm Snapdragon 778G à l’intérieur et 7 Go ou 8 Go pour la RAM, le stockage n’a qu’une seule version et ils sont 128 Go extensibles à l’aide de cartes microSD.

L’autonomie de l’appareil est marquée par une batterie de 5 000 mAh qui, en plus, est compatible avec une charge rapide de 30W. Les réseaux sont marqués par la 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le GPS. De plus, l’OPPO K9s ne perd pas le port casque.

Dans la section divertissement, l’écran OPPO K9s mesure 6,59 pouces sur une dalle LCD avec une résolution Full HD+ et 120 Hz comme taux de rafraîchissement. La chose intéressante est qu’il s’agirait d’un panneau AMOLED au lieu d’un écran LCD.

Bien qu’avoir 120 Hz comme taux de rafraîchissement soit quelque chose d’intéressant et dont les utilisateurs peuvent profiter lorsqu’ils jouent à des jeux ou se déplacent dans le système, ayant une sensation plus fluide dans les menus de l’appareil.

La section photographique est marquée par une configuration d’appareils photo dirigée par le principal 64 mégapixels avec focale f/1.7, un secondaire ultra grand angle de 8 mégapixels avec focale f/2,2 et, enfin, un capteur 2 mégapixels focal f/2,4 destiné à la macro.

Au niveau global, c’est une équipe qui, en principe, devrait être plus que solvable dans presque toutes les situations. Pour le moment, il a été annoncé en Chine, nous devrons donc faire attention pour voir s’il atteint nos frontières.